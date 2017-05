Becas y documentales de la Fundación NBERSA

Desde este fin de semana podrán verse los tres documentales de artistas entrerrianos que forman parte del ciclo “La Ruta del Arte” que produjeron en conjunto la Fundación Nuevo Banco de Entre Ríos y las demás Fundaciones del Grupo Petersen, a través de la pantalla del canal 4 Somos Gualeguaychú.

Los sábados y domingos (17:30 hs.), y los lunes (8:00 hs.) del mes de mayo, se emitirán los documentales de:

– Carlos “el negro” Aguirre (músico) – Paraná

– Sebastián Ingrassia (fotógrafo) – Urdinarrain

– Miguel Ceol (soguero) – Nogoyá

La Ruta del Arte

Es un ciclo documental que recorre en 13 capítulos la cultura de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, San Juan y Santa Cruz, de la mano de reconocidos artistas locales.

Un recorrido que nos lleva a descubrir el momento de creación de una obra, con su entorno, y la voz del artista en primera persona. Así se indaga sobre las ideas, las historias, las personalidades, los deseos íntimos y motivaciones de los artistas, frente a la magnitud y el misterio de cada lugar.



Sobre los artistas entrerrianos

Carlos “Negro” Aguirre (Músico)

Un músico, que no se encasilla en un solo género, ya que sus canciones reflejan distintas influencias de la música latinoamericana. Carlos vive cerca del río, un protagonista que se repite en varios de sus temas y del que, en palabras suyas, necesita “mucho la tranquilidad de este lugar para estar conmigo, para tener momentos de introspección. Se me fueron presentando otro tipo de necesidades. De tranquilidad, de contacto con la naturaleza, de introspección”.

Sebastián Ingrassia (Fotógrafo)

Fotógrafo documental que empezó a trabajar el género del retrato con los alemanes del Volga. Continuó con esa línea en otros ensayos, y obtuvo la Beca del Fondo Nacional de las Artes del año 2010. En 2013 presentó una muestra en Nueva York, que también se expuso en Tecnópolis. “Yo soy de los fotógrafos que no andan con la cámara encima. Más bien voy al lugar sin la cámara, estudio a la persona, me informo sobre él buscando una relación, un punto que me conecte con las historias y una vez que logro ese ida y vuelta, recién ahí llevo la cámara”, se define a si mismo.

Miguel Martín Ceol (Soguero)

Un soguero que, siendo un trabajador rural, comenzó haciendo sus trabajos para uso personal, y de a poco fue recibiendo encargos de diversas piezas: cabezadas, riendas, bozales, etc. Ha dado clases sobre técnicas de soguería. Lo que más disfruta es la elaboración de tejido de cabos de cuchillos.

BECAS

Apadrinados por el Secretario Académico, Ing. Manuel Esteva, dos alumnos de la Facultad Regional Concepción del Uruguay de la UTN fueron becados nuevamente por la Fundación de Nuevo Banco de Entre Ríos (FNBER). Este Programa tiene el objetivo de premiar el esfuerzo de estudiantes con excelente nivel académico, y regularidad en sus estudios .

El pasado viernes tuvo lugar el acto en al Sucursal de Concepción del Uruguay donde se rubricó el compromiso asumido por el Ing. Esteva de ser tutor en los proyectos presentados por los alumnos que resultaron beneficiados y la entrega de las becas.