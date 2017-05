Audiencia pública: Giorgio, de acuerdo con impedir el juicio abreviado a quienes cometan delitos sexuales

El postulante a ocupar una vocalía en el Superior Tribunal de Justicia, Miguel Ángel Giorgio, calificó como “saludable” el proyecto que impide que los acusados de violencia de género puedan hacer uso de los procedimientos abreviados, supo APFDigital · Cuestionó la actuación de algunos fiscales y manifestó su “preocupación” por la situación carcelaria

En la audiencia pública que tuvo lugar en el recinto del Senado, se le preguntó al postulante a ocupar una vocalía en el Superior Tribunal de Justicia su opinión sobre el proyecto legislativo que impide someterse a un juicio abreviado a quienes cometan hechos que impliquen violencia de género y atenten contra la integridad sexual de las personas.

Al respecto, Giorgio dijo: “Se trata de políticas criminales que se adoptan en un contexto histórico” y adelantó: “Lo veo positivo y creo que de ninguna manera se cercena o menoscaba la posibilidades defensivas de quien está sospechado de cometer un delito”.

Tras indicar que “el juicio abreviado es una posibilidad que se plantea si hay acuerdo de partes” y que “nació con la idea de agilizar los trámites de algunos juicios”, consideró que “en el contexto en el que nos encontramos es saludable” limitar este tipo de procedimientos para los acusados de hechos de violencia de género y/o delitos sexuales.

Situación carcelaria

Ante otra pregunta de los senadores, Giorgio consideró “preocupante” la realidad de las cárceles entrerrianas y mencionó algunos números: contó que la población carcelaria actual es de 1.844 internos y que en la Unidad Penal 1, de Paraná, hay 731 personas alojadas, es decir, el 60 por ciento de la población carcelaria total de Entre Ríos.

Señaló que en la cárcel de la capital entrerriana hay tres equipos interdisciplinarios que trabajan en la reinserción social de los internos, y que personal penitenciario le informó que “lo ideal sería contar con tres más”.

Respecto a los equipos interdisciplinarios, el candidato comentó: “A raíz de hechos que son de público conocimiento, sabido es que se modificó el régimen de ejecución de penas, la ley 24.660, a través de la ley 26.813, la cual plantea la necesidad de contar con un equipo especial para tratar los casos de abusadores sexuales”. Sostuvo además que “en la provincia hay que poner en marcha eso, que aún no está operativo. Hay que arbitrar todos los medios necesarios para ponerlo en funcionamiento”.

Al decir “hechos de público conocimiento” Giorgio hacía referencia al femicidio de Micaela García en Concepción del Uruguay, que tiene como principal sospechoso a Sebastián Wagner, un hombre condenado por dos casos de abuso sexual y que había sido beneficiado con la libertad condicional.

Falencias de los fiscales

Consultado por el régimen procesal actual, el candidato consideró que “es muy nuevo” y entendió que “a veces hay que darles tiempo a los sistemas”.

De todos modos señaló “deficiencias” en los juicios nuevos, respecto a la actuación de los fiscales. “Tienen que compenetrarse más en la tarea, porque ellos ocupan la tarea del juez de Instrucción. Es importante que sean conscientes de esa tarea de relevamiento en el lugar de los hechos”, opinó.

Motivaciones

Consultado por el presidente de la Comisión, Lucas Larrarte, Giorgio habló de sus “motivaciones” para ocupar el cargo en el máximo tribunal entrerriano.

“Las motivaciones las tengo desde siempre. Abracé esta carrera que me ha dado muchas satisfacciones. Mi motivación es aplicar la experiencia regida en 28 años de profesión, para volcar eso en esta alta tarea que se me ha encomendado”.

En cuanto a proyectos su idea es “facilitar el acceso a la Justicia en todas sus instancias, mi idea es recorrer toda la provincia. Conozco las de Concordia, Paraná y la de Uruguay, porque allí me desempeñé”, comentó.

Dijo que “se advierte en la práctica nuestros errores y todas las experiencias recogidas desde los aciertos y errores, quiero que sirvan para mejorar mi futura tarea. No soy un salvador, vengo a hacer mi aporte, para lo que ya he empezado desde el interinato que se me propuso ante la enfermedad del doctor Carubia”.

Reveló que intentó dejar su cargo con todos los expedientes al día en su anterior cargo. Destacó la aplicación del sistema acusatorio y puntualizó algunas causas en las que le ha tocado actuar, como el denominado caso Laporta.

“Mi deseo es, para trazar una política en uno de los poderes del Estado, para hacer un aporte, quiero conocer la problemática de toda la provincia, para ver en qué medida puedo hacer aportes para mejorar”, resaltó.

En el mismo sentido dijo que no puede ocurrir que alguien demande justicia y no pueda hacerlo. Si esto acontece se tienen que tomar medidas ejemplificadoras, lanzó Giorgio.

Relación con la prensa

Lo consultaron sobre la relación con los medios en casos de interés público. El doctor Giorgio dijo que “hay que saber comunicar con prudencia y cautela las decisiones después que han sido tomadas, para no prejuzgar”.

Trajo a colación que cuando vino a Paraná vio que había un modo de explicar los motivos por los que se llega a una determinada decisión. “Ya en el Superior, si bien existe más cautela, por los intereses en juego, me parece que hay que hacer gacetillas para dar las posturas en temas puntuales. Hay gente capacitada, que sabe de prensa, con los que he trabajado en otros niveles”, opinó y adelantó que intentará trabajar del mismo modo.

Desempeño de la policía y policía judicial

Sobre la policía, su funcionamiento y el caso de la Policía Judicial, lo consideró “un viejo tema de discusión”. Recordó experiencias como juez de instrucción en los que tuvo que “aportar a la policía, porque no eran objetivos”, trayendo aquí una situación que se dio en un caso en el que falleció un cantinero. “Vi fallas en ese caso, falencias en la investigación. No se tomaron medidas fundamentales para el esclarecimiento del hecho”, explicó en detalles agregando que incluso se realizó el entierro sin siquiera extraer el proyectil del fallecido.

“Es un caso que tomo como ejemplo para decir que es necesario contar con una policía judicial”, argumentó. “Fue aquél un homicidio culposo por maneo indebido del arma y aquella vez me dio la sensación que se quiso ocultar lo que había pasado”, puntualizó.

Narcomenudeo

Sobre la posibilidad de desfederalizar el combate contra el narcomenudeo. “Estoy de acuerdo si se hace el proceso integral, que implica que sea en la misma jurisdicción donde se hace el juzgamiento”, explicó. Hizo mención a sus intervenciones, recordó que ante una intervención se comunicó con un juez federal de Concepción del Uruguay y no hubo agilidad en la intervención, por la cuestión de las actas para ser útil en la confección de las actas.

“Si vamos por un resultado serio, el proceso debe ser integral. No es una materia tan complicada sobre la que hay que fallar, hay cuestiones más complejas”, afirmó ante los legisladores. Giano le preguntó qué pasaría con una adhesión total a las normas nacionales y si el sistema judicial provincial estaría en condiciones de hacerse cargo.

“No es un delito tan complejo”, reiteró, “honestamente, teniendo gente especializada, se puede actuar e ir contra la persona responsable de un delito”.

Juicio abreviado y menores

Giorgio fue consultado también por el senador Raymundo Kisser, quien se refirió también al tema del juicio abreviado en cuanto al procedimiento penal de menores, en relación al resguardo del menor.

Al respecto Giorgio dijo que “puede ser una excepción” precisó. Indicó un caso en el que le tocó actuar, donde un menor era manipulado para hacerse cargo de un hecho. “El juicio abreviado no cierra la puerta para profundizar en determinados hechos”, sumó.

Juez Rossi

También se expresó sobre aspectos de la situación generada por el desempeño del Juez de Ejecución Carlos Rossi. “Me han llegado situaciones sobre la ejecución de penas, es un tema que tiene que ocuparse Casación. No veo que haya habido dificultades en el sistema, se ha analizado, no veo impedimento u obstáculos para que el fiscal recurriera oportunamente.

El Senador Ferrari, volviendo sobre el juicio abreviado, le preguntó sobre la participación de la representación de la víctima. “Por supuesto”, lanzó Giorgio, se la puede escuchar a la víctima, en una apelación. También aquí hizo mención a sus participaciones. “Hay que escuchar a la víctima”, enfatizó.

Expectativa social y respuesta de la justicia

El senador de Colón, Pablo Canali, lo consultó sobre algunos casos indicativos y en ese sentido deslizó que algunos jueces alejan su acción de las expectativas sociales. “El caso Wagner” puntualizó, sobre la reducción de pena, agregando lo relacionado con los accidentes de tránsito.

Ante esta reflexión Giorgio sumó que “hay paradojas en el sistema, algunas veces se ataca el abreviado por la aparición de penas bajas que no satisfacen a la sociedad”. Aquí dijo que quizá no actuó en profundidad el querellante.

Más allá de esto dijo que ha sido en Entre Ríos la provincia donde se aplicó la pena más alta del país en un caso de accidente de tránsito, y fue en un juicio abreviado. “Es paradojal”, reiteró el algo magistrado. Detalló su participación en el caso Laporta rechazando algunos planteos. Apuntó la necesidad de legislación clara para evitar la búsqueda de opiniones dogmáticas que van incluso contra la lógica.

Aquí también Giorgio dijo que cobra fundamental importancia la asistencia en todo el sistema de los técnicos y profesionales, que son asesores que tienen que estar preparados para permitir la llegada de la mejor sentencia.

“La última palabra la tiene que tener el juez”, resaltó Giorgio ante los legisladores, sumando a la opinión que “se debe proyectar cómo se llega una decisión y se acompaña la salida de quien cumple una pena sale a la sociedad”.

“La cárcel no debe ser un depósito, las personas van a salir algún día, las penas son limitadas”, reflexionó y pidió repuestas “republicanas, racionales, del sistema”.

Canali hizo votos por una buena ventura en el futuro desempeño de Giorgio.

Una nueva cárcel

Exequiel Blanco, de Todos Por Tala, volvió sobre el tema carcelario. Sobre una nueva cárcel Giorgio fue enfático: “por supuesto”, dijo realzando su voz en el recinto. “El delito aumentó, lamentablemente no queda otro remedio, otro camino. Es necesario”, lanzó.

Kisser dijo de inmediato que “hay un déficit notorio” y le pidió opinión de una cárcel única en lugar de las diversas en todo el territorio.

Puntualmente dijo que “la cárcel desocializa, rompe vínculos, si los mandamos a un lugar alejado, no contribuimos a la reinserción social. Si le impedimos el contacto familiar razonable, eso va en desmedro de los preceptos constitucionales”.

Sus últimas reflexiones

"Es un gran honor el que me han hecho y voy a hacer lo que siempre hice, dando lo mejor de mí", fueron las últimas palabras de Giorgio en la audiencia pública. Presidió la audiencia el titular de la Comisión, el senador de San Salvador, Lucas Larrarte y estuvieron presentes los representantes de Paraná, Concordia, Tala, Colón, Victoria, La Paz y Diamante, Raymundo Kisser, Ángel Giano, Héctor Blanco, Pablo Canali, Roque Ferrari y Rogelio Schild, respectivamente. Estuvieron en el recinto el senador de La Paz, Aldo Ballestena; el de Nogoyá, Beltrán Lora; la de Feliciano, Miriam Espinoza, el de Uruguay, René Bonato y el de Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda.

