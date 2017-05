AGMER para éste jueves 11

El Gobierno provincial no presentó ninguna nueva propuesta a los sindicatos docentes, motivo por el cual AGMER convoca a la huelga a todos los docentes para el jueves 11 de mayo

En la tarde de hoy miércoles 10 de mayo, a las 17:00, representantes de los sindicatos del Frente Sindical Docente de Entre Ríos (AGMER – AMET – UDA y SADOP) se reunieron con autoridades del Gobierno provincial en la audiencia prevista.

Concretamente, las autoridades presentes ratificaron la propuesta salarial anterior, y expresaron que mantenían la voluntad de continuar dialogando, manteniendo los descuentos de los 8 paros en suspenso aunque se evaluaría la posibilidad de aplicarlos así como la puesta en vigencia nuevamente de la Res. 2566/16, comunicaron además que la propuesta no sería liquidada al no ser aceptada.



Desde AGMER se señaló que el planteo no demostraba voluntad de seguir dialogando, sino que por el contrario se nos colocaba en una situación de extorsión, además se informó que tal cual lo resuelto por el congreso de la entidad ante la ausencia de una nueva propuesta se convocaba a una huelga de 24 hs para este jueves 11, a la vez que se llamaba a la continuidad del Congreso Extraordinario del sindicato, para el próximo lunes 15 de mayo.



Fabián Peccín – Secretario General de AGMER Central

Alejandro Bernasconi – Secretario Adjunto de AGMER Central

Manuel Gómez – Secretario Adjunto de AGMER Central

Juan Carlos Cretaz – Paritario por AGMER