Actitud PRO apeló la resolución de la Junta Electoral Partidaria

Informamos que en el día de la fecha, y en el plazo correspondiente, hemos presentado una apelación formal contra la ‘Resolución Final’ de la Junta Electoral Partidaria (JEP), un calificativo bastante antipático para denominar esa decisión, aunque no nos sorprende atentos a la ideología de quién sin duda estuvo no solo detrás, sino que fue su principal artífice.

La ‘Resolución Final’, tal como la denomina su autora–lejos estamos de imaginar que la misma haya sido realizada realmente por los integrantes de la Junta Electoral–es un despropósito tan grande que hasta un niño o una persona que nunca haya tenido participación jurídica se asombraría de tan burdo que es su contenido.

Tan groseros son los argumentos esgrimidos por la JEP, o de quien los haya realizado, que hasta resulta difícil poder hilvanar una defensa coherente ante los mismos. No obstante ello pudimos hacerlo gracias a la tarea de nuestros letrados, que en una tarea brillante, han presentado una apelación que pone de manifiesto su enorme capacidad intelectual.

Nuestra apelación se basa en tres argumentos fundamentales:

Primero: Rechazamos y por ello se solicita la NULIDAD ABSOLUTA DE TODO lo realizado por la JEP en lo referente a la ‘Resolución Final’ ya que nuestra lista nunca fue notificada en tiempo y forma, y tal como marca la legislación vigente, de las impugnaciones que se habían realizado en nuestra contra.

Segundo: Porque es una falaz mentira que no hayamos presentado la cantidad de avales necesarios. No solo lo hicimos, sino que además, como la misma JEP, EN UNA MANIFESTACIÓN INAUDITA LO INDICA, presentamos más de los que se necesitaban.

Tercero: Porque la supuesta JEP no resolvió ni una sola de todas las impugnaciones que en tiempo y forma presentáramos.

Pero además hay varias otras cuestiones que demuestran claramente el falaz proceder de la JEP, o de quien lo haya realizado. Las mismas no serán ahora mencionadas en salvaguarda de nuestros intereses, pero lo haremos una vez que conozcamos la decisión de la justicia.

Queremos señalar además que tenemos pedidos de denuncias de varias personas del Departamento Uruguay, que según la JEP habrían renunciado a ser integrantes de las listas de ese departamento bajo acta notarial, que no tienen idea de haberlo hecho y nos solicitan que arbitremos los medios necesarios para conocer el nombre del escribano actuante ya que sostienen que se les han falsificado sus firmas.

Por último queremos manifestar públicamente que nuestro único interés ha sido el de solicitar el levantamiento de la intervención para darle vida al partido. Nuestra idea era que se integrara una lista de consenso en la provincia y en cada departamento de las que fuéramos parte y para ello nunca manifestamos algún tipo de condicionamiento. Sin embargo nuestra sola aparición provocó por parte de quienes pretenden seguir aferrados al partido ilegítimamente, vaya a saber por cual interés, una reacción insólita que nos obligó a tener que presentar listas para la elección de autoridades. No sabemos a ciencia cierta cuál fue el motivo que los llevó a eso, pero a esta altura ya ni nos interesa.

Esta nueva reacción tratando de impedirnos participar de las elecciones internas, es una nueva muestra del interés de ciertos personajes de que no haya intromisiones extrañas a sus propósitos. Esos personajes no son muchos, pero cuentan con la anuencia de aquellos que no tienen la valentía que sí tenemos quienes integramos la lista Actitud Pro. Esos timoratos son la vía necesaria para los oportunistas y para algunas/os turbadas/os por haber llegado a lugares que nunca soñaron podrían llegar.

Quienes llegan a ciertos lugares de poder colgados del saco de otros, y no por sus propias capacidades, generalmente actúan como quienes hoy nos están impidiendo ejercer nuestros derechos del partido al que ellos mismos pertenecen. Y eso tiene dos motivos: Miedo a perder los privilegios, o miedo a que seamos capaces de llevar adelante investigaciones sobre sus acciones en el ejercicio de sus funciones.