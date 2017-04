Tras la marcha, el juez de familia recibió a una familiar y representantes de la sociedad

Un grupo de jóvenes y una tía de la niña Shakira, internada en el hospital Urquiza por el presunto caso de abuso, fueron recibidos este jueves pasado el mediodía, por el juez de Menores, doctor Andrés Torres.

Tal como fuera anunciado oportunamente por 03442, se realizó una nueva marcha por la beba internada en el hospital Justo José de Urquiza, que padece sífilis y que fuera denunciado fue víctima de un presunto abuso sexual.

Más allá de los comunicados que se conocieron por parta de la Justicia, donde se confirma que la pequeña no fue contagiada por una violación, numerosos vecinos se concentraron en torno a la pirámide de plaza Ramírez, demostrando su incredulidad a ese informe oficial, y reclamaron justicia por la criatura y apoyo a la médicas que hicieron una denuncia pública de inacción por parte del Poder Judicial y el Copnaf.

La marcha dio la vuelta a plaza Ramírez, para luego ir al Juzgado Federal y finalizar frente al Juzgado de Menores en calle 25 de Mayo, donde reclamaron a viva voz.

Quien tuvo la atención de recibir a representantes de esta movida, fie el doctor Andrés Torres, que permitió el acceso de cinco personas, entre ellas una tía de la pequeña.

Luego de varios minutos en el Juzgado, una de las jóvenes que participó del encuentro, contó que el doctor Torres explicó que el Juzgado de Menores no tomó intervención en el caso, ya que este está en manos de la Fiscalía a Cargo del doctor Fernando Martínez Uncal y que hasta el momento no recibieron ningún pedido del Copnaf, solicitando medidas para con la niña, ya que esta continúa internada y todavía no se resolvió los pasos a seguir.

“Los reclamos deberíamos hacerlos en Fiscalía o Copnaf. Creeremos que el reclamo se escuchó y lo que pedimos es que se vea el mal accionar del Copnaf y la falta de medida tutelar, por lo que iremos a reclamar a las oficinas de calle Ugarteche y ver que está haciendo la Fiscalía”, señaló.

Finalizando dijeron que seguramente se convocaría a otra marcha y se irá al Copnaf a reclamar, lo que se dará a conocer oportunamente.