Todo el fútbol para el fin de semana

Torneo Apertura 2017 “Cruce de los Andes”

Programación 7ª Fecha

Domingo 30/04

Cancha: Atlético Uruguay

Atlético Uruguay vs. Engranaje

Horarios: Veteranos 10:30 * 4ª División 12:00 * 3ª División 14:00 * 1ª División 16:00

Árbitro: Matías De León

Asistentes: Miguel Pérez y Juan Carlos Ardetti

Cancha: Rivadavia

Rivadavia vs. Agrario Rocamora

Horarios: Veteranos 10:30 * 4ª División 12:00 * 3ª División 14:00 * 1ª División 16:00

Árbitro: Fabián Pérez

Asistentes: Jonathan Marclay y Jorge Amarillo

Cancha: María Auxiliadora

La China vs. Almagro

Horarios: Veteranos 10:30 * 4ª División 12:00 * 3ª División 14:00 * 1ª División 16:00

Árbitro: Cristian Debrabandere

Asistentes: Cristian Burguello y Matías Mendoza

Cancha: Engranaje

San José vs. Atlético Colonia Elía

Horarios: Veteranos 10:30 * 4ª División 12:00 * 3ª División 14:00 * 1ª División 16:00

Árbitro: Gustavo Pérez

Asistentes: Gastón De León y Federico Suffo

Postergado

María Auxiliadora vs. Gimnasia

Se juega el 25/05

Suspendido

Lanús vs. Parque Sur

Torneo Apertura 2017 Infantil y Juvenil “Lidia Erpen”

Programación 5ª Fecha

Sábado 29/04

Cancha: Agrario Rocamora

Agrario Rocamora vs. Rivadavia

10:00 6ª División (2003

11:10 7ª División (2004

12:10 Sub 16 (2002

13:20 8ª División (2005

14:20 Categoría 200

15:10 Categoría 200

16:00 Categoría 200

16:50 Escuelita

17:30 Categoría 2006

Árbitros: Jonathan Marclay, Claudio Larrea, Gustavo Pérez

Cancha: Engranaje

Engranaje vs. Atlético Uruguay

María Auxiliadora vs. Atlético Colonia Elía

La China vs. Almagro

Principal

12:00 6ª División (2003) Engranaje vs. Atlético Uruguay

13:00 6ª División (2003) María Auxiliadora vs. Atlético Colonia Elía

14:00 8ª División (2005) Engranaje vs. Atlético Uruguay

15:00 Sub 16 (2002) Engranaje vs. Atlético Uruguay

16:00 7ª División (2004) Engranaje vs. Atlético Uruguay

Árbitros: Marcelo Francia, Federico Suffo, Aldo Gómez

Auxiliar

11:00 Categoría 2008 La China vs. Almagro

11:50 Categoría 2006 Engranaje vs. Atlético Uruguay

12:40 Categoría 2006 María Auxiliadora vs. Atlético Colonia Elía

13:30 Categoría 2010 La China vs. Almagro

14:10 Categoría 2007 Engranaje vs. Atlético Uruguay

15:00 Categoría 2008 María Auxiliadora vs. Atlético Colonia Elía

15:50 Categoría 2009 Engranaje vs. Atlético Uruguay

16:40 Categoría 2010 Engranaje vs. Atlético Uruguay

17:20 Categoría 2008 Engranaje vs. Atlético Uruguay

Árbitros: Daniel Santamaría, Agustín Cáceres

Cancha: Gimnasia

Gimnasia vs. Parque Sur

11:00 8ª División (2005)

12:10 Sub 16 (2002)

13:10 7ª División (2004)

14:10 Categoría 2006

15:00 Categoría 2007

15:50 Categoría 2009

16:30 Escuelita

Árbitros: Matías Mendoza, Gastón de León y César Teubner

Cancha: Don Bosco

Lanús vs. Don Bosco

11:00 7ª División (2004)

12:00 Sub 16 (2002)

13:20 Categoría 2006

14:10 Categoría 2008

15:00 Categoría 2007

15:50 Categoría 2010

16:20 6ª División (2003)

Árbitros: Marcelo Mendoza, Martín Mendoza y Miguel Pérez

Lunes 01/05

Programación pendiente 3ª Fecha

Cancha: Gimnasia

Gimnasia vs. Don Bosco

10:00 Sub 16 (2002)

11:10 6ª División (2003)

12:20 8ª División (2005)

13:30 7ª División (2004)

14:30 Categoría 2006

15:10 Categoría 2008

16:00 Categoría 2007

16:50 Categoría 2009

17:30 Escuelita

Árbitros: Gustavo Pérez, Matías De León y Martín Mendoza

Programación pendiente 4ª Fecha

Cancha: Almagro

Almagro vs. María Auxiliadora

Rivadavia vs. La China

10:00 Sub 16 (2002) Almagro vs. María Auxiliadora

11:10 8ª División (2005) Almagro vs. María Auxiliadora

12:10 Categoría 2008 Almagro vs. María Auxiliadora

13:10 Categoría 2006

14:00 Escuelita Rivadavia vs. La China

14:50 Escuelita Almagro vs. María Auxiliadora

15:40 Categoría 2009 Rivadavia vs. La China

16:30 Categoría 2008 Rivadavia vs. La China

Árbitros: Jorge Amarillo, Miguel Pérez y Juan Carlos Ardetti

Torneo Apertura 2017 Femenino “Dolores Costa de Urquiza”

Programación 6ª Fecha

Domingo 30/04

Cancha: Gimnasia (Principal)

11:00 Gimnasia vs. Agrario Rocamora

12:15 Engranaje vs. Almagro

13:30 Don Bosco vs. Atlético Uruguay

14:45 Parque Sur vs. María Auxiliadora

16:00 San Marcial vs. Lanús

17:15 Unión y Recreo vs. Los Gorilas

Libre: Defensores del Oeste

Árbitros: César Vereda, Mariela Saldivia y Adriana Goyeneche

Cambio de fecha y de cancha para la Promocional

El Consejo Directivo de la Liga de Fútbol informa que la 5° Fecha del Apertura “Oscar Aníbal Morales” de la Primera Promocional se jugará el próximo Lunes 01/05 en cancha de Engranaje.

En principio estaba programada para el domingo en cancha de Almagro, pero la misma estará ocupada, lo que generó el cambio.