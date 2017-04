“Si jugamos así vamos a dar pelea”

Parque Sur está a un triunfo de alcanzar las semifinales del TNA. El domingo el equipo tuvo una excelente actuación. El gestor de este equipo conversó con nosotros. El entrenador René Richard expresó: “Por fin pudimos jugar los cuatro cuartos como a mí me gusta; sé que no es fácil conseguirlo. Estamos jugando de menor a mayor, ojalá podamos seguir así. Uno como entrenador puede preparar muchas cosas pero si la actitud de los jugadores no es homogénea siempre vas a flaquear”.

-¿Qué les decís a los jugadores después de un triunfo así?

-Que a esto se lo ganaron ellos trabajando, que el lugar donde están se lo ganaron ellos. Sabemos que jugando como el domingo vamos a dar pelea. Acá no hay jugadores que son titulares, puede jugar cualquiera y siempre hago hincapié en esto. Todos son importantes para mí.

-¿Fue el mejor partido del campeonato?

-Sin dudas que sí. No tuvimos altibajos, siempre fuimos al frente y por momentos jugamos demasiado bien. Es el partido que cualquier entrenador quiere dirigir.

-¿El domingo el jugador más valioso fue el equipo?

-Sí, estoy seguro, convencido de eso. Jugando de esta forma es más lo que vamos a ganar que lo que vamos a perder.

-¿Qué viste de la serie en estos dos partidos y como explicás la gran diferencia en el juego que tuvieron del primero al segundo?

-El viernes hicimos un primer partido bárbaro pero cuando defendimos nos perdíamos en las rotaciones. Hablamos mucho con los jugadores y con Joseph (Stroud), para que entienda eso. Ojalá se haya dado cuenta el domingo del potencial que tiene y que si él está bien el equipo es más largo y nos beneficia a todos.

-Ahora la serie se traslada. ¿Cómo lo ves de visitante?

-Platense es un equipo difícil, que tiene muy buenos jugadores y que pueden dar vuelta la serie. Hablamos de eso, lo sabemos. Ojalá la gente nos acompañe este miércoles. Nosotros vamos a ir a jugarles de igual a igual. Uno aprende mucho cuando pierde pero también cuando gana hay que seguir aprendiendo y laburando. Esto es muy largo, faltan tres partidos. Hay que tener los pies sobre la tierra más que nunca.

Entrevista y texto Marcelo Sgalia. Foto Luciano Maneyro.