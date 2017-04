Será apelado: Dispusieron prisión preventiva de la mujer paraguaya acusada de violación de domicilio

La jueza de Garantías de Concepción del Uruguay, Evangelina Bruzzo dispuso este lunes la prisión preventiva de la mujer paraguaya detenida por la Policía en la ciudad de Gualeguaychú, tras solicitarse su captura liego de ingresar ilegalmente al domicilio de una vecina en Concepción del Uruguay.

Como se informara oportunamente, esta mujer, junto a otras dos y un joven, todos de nacionalidad paraguaya, llegaron a La Histórica con la presunta intención de comprar cabello, siendo identificados por la Policía, pero todo se desvirtuó, cuando una vecina denunció que esa persona entró sin autorización a su casa y fue descubierta por los ladridos del perro, habiendo intentado aparentemente tomar al pequeño hijo de la dueña de casa, de 5 meses, que estaba en un cochecito, escapando en un auto Toyota patente YAP319, cuando la damnificada comenzó a pedir ayuda.

Se trata de Blanca Nievas Chavez de Candia de 41 años, oriunda de Itaguá, quien está representada legalmente por el doctor Nicolás Gazali, defensor Oficial que procuraba solucionar el conflicto con una Probarion, en tanto que la causa se encuentra en manos de la fiscal N° 4, doctora Melisa Ríos, quien no aceptaba esa solución y pretende llegar a juicio.

Rueda de personas

La detenida paraguaya, previo a la audiencia, fue sometida a una rueda de personas, para que la vecina uruguayense intentara reconocerla.

Según se pudo establecer, la damnificada logró señalarla a la sospechosa entre otras cuatro mujeres, medida importante, pese a que tuvo algunas dudas que seguramente fueron producto de los nervios vividos.

Audiencia en Garantías

En la audiencia desarrollada este lunes, estuvieron presentes las dos mujeres que la acompañaban (una de ellas hija de la acusada) y el joven que manejaba el Toyota en el que se desplazaban.

Tras las presentaciones de las partes, hizo uso de la palabra la fiscal, quien solicitó concretamente la medida de 15 días de prisión preventiva hasta la realización del juicio oral, reconociendo que la condena a la que puede llegarse es de cumplimiento condicional, pero a su criterio, existe serios riesgos de fuga, ya que la imputada no cuenta con arraigo en la ciudad.

La fiscal narró lo sucedido cuando Chavez entró a la vivienda de calle Santa Teresita al 1500 aprovechando que la puerta estaba abierta y luego de haber realizado al menos dos pasadas con el auto evidentemente observando los movimientos de la zona y contó el difícil momento que le tocó vivir a la vecina de Concepción del Uruguay, explicando que la captura se logró en Gualeguaychú.

La doctora Ríos consideró importante mantener detenida a la sospechosa, pese a que no cuenta con antecedentes penales, ya que no se puede garantizar su comparecencia de ser dejada en libertad.

La fiscal señaló que la víctima logró el reconocimiento de la acusada, que si bien no lo pudo hacer con la firmeza del caso, logró reconocerla entre cuatro mujeres que participaron de la rueda, detallando las similitudes.

Finalizando consideró necesario asegurar la presencia de Chavez en la ciudad para que se desarrolle el juicio oral, ya que el caso amerita llegar a esa instancia.

El defensor se opuso

A su tuno el doctor Nicolás Gazali se opuso a la prisión preventiva, teniendo en cuenta que se está ante un delito con poca pena y de cumplimiento condicional, afirmando que la misma Fiscalía en su alegato dejó claramente demostrado que no hay posibilidades del entorpecimiento de la investigación.

Destacó que su cliente no tiene nada para ocultar de su actividad y así lo demostró al concurrir a las dependencias policiales a identificarse junto a los otros acompañantes que estaban presentes en sala.

Reacción de la doctora Ríos

Durante el alegato del defensor, se registraron críticas al accionar de la representante del Ministerio Público, pero hubo una frase que causó la inmediata reacción de la doctora Ríos y fue cuando el representante de la detenida dijo “El problema que tiene la Fiscalía es que se trata de una persona de nacionalidad paraguaya, lo cual implica en cierta manera un tipo de discriminación, su Señoría”.

Fue en ese instante que la fiscal dijo con firmeza que “Eso agravia a la Fiscalía. Ya se han concedido probation de personas de otra nacionalidad con residencia en ciudad”

El cruce de palabras fue interrumpido por la jueza, para dar continuidad al alegato defensor y dejar para el cierre los descargos de las partes.

El doctor Gazali continuó intentando demostrar que el mantener la prisión preventiva no era lógico teniendo en cuanta las características del hecho endilgado, asegurando que no hay elementos que incriminen a su clienta y destacando que al rueda de personas no fue algo contundente para mantener los cargos, por lo que consideraba que no se le otorgaba una probation, solo por un capricho de la Fiscalía, ofreciendo el defensor una salida como es la de una suspensión de juicio aprueba y tareas comunitarias, ya que esta ciudadana paraguaya viene quincenalmente al país y podría realizar entregas de alimentos a instituciones.

Quien hizo también uso de la palabra fue la hija de la imputada, que estaba presente en sala intentando demostrar que ellos desarrollan una actividad legal y que en cada ciudad que entran se identifican para evitar problemas y dado que en Concepción no pudieron trabajar, se fueron a Gualeguaychú, donde la detuvieron a su madre.

Mantenida su postura por parte de la fiscal que reafirmó la necesidad de llegar a juicio oral el caso y garantizar la presencia de la mujer, fue el turno de la jueza de Garantías, quien realizó una narración de lo expuesto por las partes y tras el análisis correspondiente decidió no hacer lugar al pedido de la Defensa Oficial y disponer la prisión preventiva por 15 días, con alojamiento en la Comisaría del Menor, medida que llevó al defensor a dejar asentado que apelará en los plazos legales.