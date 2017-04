Se jugó la quinta en cancha de Los Gorilas

En cancha de Los Gorilas se disputó la 5ª Fecha del Apertura Femenino “Dolores Costa de Urquiza”. Los Verdes del Palacio recibieron una buena concurrencia de público para la disputa de los seis partidos previstos en la tarde del domingo.

En el juego de primera hora Almagro derrotó 1 a 0 a Don Bosco con gol de Suárez. Luego llegó el turno de Agrario Rocamora frente a Engranaje. Las Canarias golearon 6 a 0 y se treparon a los más alto de las posiciones de la Zona B. Gisela Saipert en tres ocasiones, Leiva, Maciel y Fernández fueron las autoras de los tantos.

En la continuidad de la jornada, Defensores del Oeste con dos de Cabrera, derrotó 2 a 1 a Atlético Uruguay, que marcó a través de Duarte.

San Marcial goleó 3 a 0 a las anfitrionas de Gorilas. Latour, Garnier y Ledesma le dieron la victoria a Las Bohemias que marchan como únicas escoltas de Gimnasia en la Zona B. Grupo donde Parque Sur ocupó el tercer escalón al vencer a Lanús 2 a 0 con goles de Almada y Guardia.

En el cierre de la jornada Gimnasia se impuso a Unión y Recreo 2 a 0. Perdiguero y Monzón marcaron para mantener el liderazgo en soledad del grupo.

Resultados

San Marcial 3 – Los Gorilas 0

Defensores del Oeste 2 – Atlético Uruguay 1

Don Bosco 0 – Almagro 1

Engranaje 0 – Agrario Rocamora 6

Parque Sur 2 – Lanús 0

Unión y Recreo 0 – Gimnasia 2

Libre: María Auxiliadora

Árbitros: Fabián Pérez, Jonathan Marclay, Cristian Casse y Adriana Goyeneche

Posiciones

Zona A Pts. J G E P GF GC DF 1 Agrario Rocamora 12 5 4 0 1 20 6 14 2 Almagro 10 4 3 1 0 14 2 12 3 Gorilas 9 4 3 0 1 10 4 6 4 Defensores del Oeste 7 5 2 1 2 5 9 -4 5 Unión y Recreo 6 5 2 0 3 7 7 0 6 Don Bosco 0 5 0 0 5 0 11 -11 7 Engranaje 0 5 0 0 5 1 21 -20 Zona B Pts. J G E P GF GC DF 1 Gimnasia 15 5 5 0 0 22 3 19 2 San Marcial 12 5 4 0 1 14 5 9 3 Parque Sur 9 5 3 0 2 7 6 1 4 María Auxiliadora 6 4 2 0 2 12 6 6 5 Atlético Uruguay 3 4 1 0 3 7 16 -9 6 Lanús 0 4 0 0 4 0 23 -23

Próxima Fecha (6ª)

Don Bosco vs. Atlético Uruguay

Engranaje vs. Almagro

Gimnasia vs. Agrario Rocamora

Parque Sur vs. María Auxiliadora

San Marcial vs. Lanús

Unión y Recreo vs. Los Gorilas

Libre: Defensores del Oeste