Se encuentra internada una beba con signos de abuso sexual

Un hecho aberrante fue denunciado por personal de Pediatría del hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, que dieron aviso a la Justicia sobre el ingreso al nosocomio de una niña de solo 16 meses, con evidentes signos de abuso sexual.

Los pediatras denunciaron que tiene lesiones provocadas por abuso y dijeron que los análisis dieron como positivo que tiene sífilis, al tiempo que realizaron críticas por la supuesta la inacción de la Justicia y de los agentes del COPNAF.

Desde la Fiscalía se aseguró que se trabaja desde el primer día de conocido el suceso y se esperaban resultados de estudios que confirmaran lo sucedido para así proceder en consecuencia.

Fuentes judiciales consultadas, señalaron que la menor fue llevada al hospital durante el pasado fin de semana y está internada en el nosocomio con lesiones provocadas por un presunto abuso y está bajo tratamiento por la enfermedad detectada.

En diálogo con colegas de Cable Visión se quejaron por la actuación de la Justicia y el COPNAF porque la niña ya tenía otras dos internaciones anteriores y el caso, supuestamente, estaba bajo seguimiento del organismo provincial.

La doctora Laura Esquivo, confirmó a Somos Concepción que el pasado sábado, “durante la Semana Santa, ingresó por Guardia una beba con lesiones sospechosas de abuso. Por tal motivo, se hicieron los estudios correspondientes y las sospechas son muy fuertes”, dijo la médica.

“Se notificó a la Justicia porque la sospecha en este caso es bastante obvia. Los estudios de laboratorio determinaron que la menor se contagió de sífilis y por tal motivo, se iniciaron tratamientos específicos”, señaló.

Se denunció el sábado

Las profesionales aseguraron que la denuncia se realizó el pasado sábado y hasta “este jueves, no vino ninguno de los oficiales al hospital y no sabemos qué se está haciendo sobre el caso”, afirmó visiblemente ofuscada la doctora Belén Bejarano y sostuvo como agravante de la aberrante situación que “la nena está siendo cuidada por hombres, que también conviven con ella y que no sabemos si fueron parte del supuesto abuso”, remarcó la médica pediatra.

Las médicas fueron terminantes al señalar que “la nena del hospital no se va hasta que tengamos una respuesta sólida y una solución porque la vida de la nena corre riesgo en su casa y por eso va a quedar en el hospital”, sostuvo la doctora, agregando que “la nena tenía historia clínica y ya estuvo internada dos veces antes en el hospital. Supuestamente, la madre ya tenía historia previa en el hospital y supuestamente, el caso estaba siendo seguido por el COPNAF”.

La doctora aseguró a los colegas de Somos Concepción que “Es una madre de riesgo que tuvo una nena de riesgo y las personas del COPNAF solamente vinieron el sábado y después no aparecieron más”.

Se suman medidas

Ya en horas de la tarde de este jueves, 03442 supo que se había comisionado al médico forense de Tribunales para que se constituyera en el hospital, donde se espera se obtengan los resultados de manera oficial y sean remitidos a la Fiscalía interviniente a cargo del doctor Fernando Martínez Uncal.

Según señalan desde la Fiscalía, se tomó intervención el mismo sábado y se comisionó a la médica policial, iniciándose los estudios pertinentes por parte de laboratorio y médico ginecólogo, cuyos resultados fueron conocidos oficialmente este jueves, confirmándose que la beba presenta sífilis, y signos del abuso.

A partir de estos resultados, el fiscal solicitará diferentes medidas para establecer quienes están en el entorno de la criatura, ya que consideran que se está ante una “familia disfuncional”, donde conviven muchas personas y se deberá trabajar en ese aspecto urgentemente, con la autorización del Juzgado de Garantías.

Por lo pronto se señaló que ya se coordinan acciones entre el Ministerio Pupilar, el Copnaf y el hospital, que se implementarán desde este viernes, destacándose que realiza una intervención por riesgo social.

Desde la Fiscalía se aseguró que se trabaja desde el primer día, pero que para actuar se debía contar con los estudios ya señalados, por lo que en las próximas horas podrían surgir novedades en torno a la causa.

Respecto a la criatura, fuentes indicaron a 03442 que continuará internada y se deberá resolver donde y con quien quedará tras su alta, lo que deberá determinar el mismo Copnaf.

Convocan a una marcha

Ante el aberrante caso que se hiciera público en las últimas horas, la reacción popular no se hizo esperar y ya circula en redes sociales la convocatoria para marchar reclamando justicia.

Según señalan estos llamados, sería a partir de las 20 horas con una concentración en el hospital Urquiza y una extensa caminata hasta los Tribunales en Plaza Ramírez.