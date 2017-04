Nuevas quejas sobre el mal uso de la Terminal de micros

Todos sabemos lo que representa socialmente el “tema” de la Terminal de micros de Concepción del Uruguay y cuantos fueron y son los reclamos en torno a su traslado o mantenimiento, razón por la cual hoy se elevan voces pidiendo que no se use para otras actividades.

En los últimos días, desde la Municipalidad se dispuso una serie de obras de refacción, para mejorar sus instalaciones, tanto sea para comodidad del usuario local como el turista.

Como se informara oportunamente, la obra de refuncionalización de la planta baja de la Terminal de Ómnibus, a cargo de la empresa “DSR Constructora”, demandará nada menos que una inversión de 2.438.351,31 pesos y un plazo de 4 meses de obra.

Cielorrasos, paredes, pulido de pisos y puesta en funcionamiento de los sanitarios dentro de ese sector, donde funcionará una vez finalizada la obra un nuevo espacio gastronómico, son algunos de los trabajos encarados, a lo que se debe recordar se suma lo hecho tiempo atrás en la repavimentación de la playa de micros.

Transporte de cargas

Los reclamos que se iniciaron tiempo atrás fue el uso de instalaciones para la descarga de camiones y la utilización del hall de pasajeros como depósito.

La noticia fue publicada por 03442 y esto llevó a que se actuara en consecuencia y estos elementos que eran dejados en el lugar de tránsito de pasajeros, sean derivados, pero este miércoles volvieron los reclamos.

Es que un camión semi, que generalmente llegaría en horas nocturnas, arribó alrededor de las 10:30 y realizando complicadas maniobras en la playa de micros, estacionó sobre los andenes para realizar una nueva descarga.

Esto no solo genera peligro para el usuario y las unidades de transportes de pasajeros, sino que además va dañado la calzada no apta para semejante peso, además de daños en cordones y hasta paredes que no soportan el peso del camión.

Lo averiguado, permitió establecer que esto no está autorizado por el municipio, sino que solo contaría con una autorización manuscrita por un empleado municipal, que no puede pasar por sobre las Ordenanzas vigentes y esto es lo reclamado por usuarios y concesionarios de la Terminal, lo que ya está siendo analizado por autoridades municipales.