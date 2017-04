Más de 3 mil personas en el Maratón de ALCEC

Se corrió este sábado la sexta Maratón “Todos somos ALCEC”, para la cual se inscribieron un total de 3.007 personas, entre adultos, jóvenes niños y hasta bebés para participar de las tres categorías: 1km, 4km y 8km.

El intendente José Lauritto celebró que la Maratón “Se haya convertido en algo tradicional, con fuerte acompañamiento no sólo de la comunidad sino del departamento Uruguay”, desde donde también llegan pacientes a atenderse en el búnker. También destacó que “tanta gente le diga que sí a ALCEC pero no porque sí, sino porque es el resultado de una gestión tan sensible para todos pero además transparente”.

“Debemos felicitar a quienes por sexto año consecutivo han podido realizar esta manifestación tan masiva. Y donde se pueden hacer diferentes lecturas, por un lado lo deportivo, más de 3 mil inscriptos, de los cuales hay mil niños, y hay que felicitar a quienes han sido capaces de organizarlo. Y en segundo lugar y lo mas conmovedor es que mucha de la gente viene porque quiere ayudar, y porque quiere dar testimonio de agradecimiento a una lucha que tiene que ver con la vida como la que nos da Alcec todos los días. Creo que la comunidad está respondiendo en agradecimiento a ese trabajo cotidiano contra una enfermedad tan dura”, señaló el Intendente José Lauritto.

El primero en completar los 8 kilómetros de la competencia principal fue Marcos Billen, de Buenos Aires. Pro sin dudas que más allá de lo deportivo, el éxito de la jornada se vio reflejado en los miles de rostros de quienes disfrutaron de la sexta edición de Todos Somos Alcec.



El Hogar

Los fondos recaudados gracias a la Maratón y a otros eventos y actividades programadas durante el año, están destinados a la continuidad de la construcción del Hogar que se levanta en barrio Santa Teresita, en calle Pablo Lorentz ente Urquiza y 25 de Mayo. Allí serán albergados 70 pacientes que se encuentren en tratamiento prolongado, por lo cual deberán permanecer en la ciudad. En su planta baja tendrá una sala de estar, y habitaciones en el primer y el segundo piso.