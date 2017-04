Mamá protagonizó insólito escándalo en el hospital de Basso



Una joven mamá se resistía a que su bebé fuera trasladado a un centro asistencial de mayor complejidad; intervino la Policía, la Justicia, el COPNAF y área de protección de derechos del municipio.

Pasadas las 23 de este sábado, se vivió una extraña situación en el hospital local, por lo que debieron intervenir funcionarios de la Policía, el Secretario del Juzgado de Familia de Concepción del Uruguay y funcionarios del Área de Protección de Derechos del Municipio y el COPNAF.

Fue ante la negativa de una mujer, de unos 30 años de edad, que ingresó al centro asistencial con un niño -de 30 días de vida- con problemas respiratorios (luego se determinaría que tenía una bronquiolitis severa) y se negaba a que la criatura fuera derivada de urgencia al hospital “San Roque” de Paraná, poniendo en riesgo así la vida del niño.

La mujer, que sería oriunda de Gilbert, no parecía dispuesta a escuchar razones de la decisión médica, y a viva voz exclamaba “no se metan”, “ya le dije al Doctor que no quiero que lo lleven, que me hagan firmar un papel que yo me hago cargo y me dejen ir”.

La comisión de uniformados encabezada por el Oficial Inspector Alberto Decurgez intentaban que la progenitora del niño entrara en razón que lo mejor sería seguir las recomendaciones médicas, pero esto lejos de tranquilizarla la exaltaba aún más. “A vos que te importa si se muere, si total lo voy a llorar yo noma. Yo me hago cargo si se muere es culpa mía…déjenme de joder”, decía.

Ante esta situación el Oficial Principal José Luis Morillo se contactó telefónicamente con el Dr. Dante Coman, Secretario del Juzgado de Familia de Concepción del Uruguay, quien ordenó se informe la situación a la guardia del COPNAF. y desde el organismo María Elena Flores Lena tomó la determinación de que se asignar a una promotora local, del área de Protección de Derechos del Municipio, para que quedara a cargo del menor en ausencia de la madre y se procediera a realizar el traslado del niño por cuestiones de salud, bajo prescripción médica sin el consentimiento de la progenitora.

Aproximadamente a las 2:30 horas la promotora a cargo del menor confirmó que había sido ingresado al hospital paranaense y había sido internado comenzando a recibir atenciones específicas para su condición.

Fuente Riel FM