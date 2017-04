Foro por los Derechos de Niños y Adolescentes de Concepción del Uruguay

Los abajo firmantes, representantes de entidades que integran el FORO POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA de Concepción del Uruguay ante los acontecimientos que conmocionaron la opinión pública por el caso de una bebé internada en el Hospital Justo José Urquiza, con presuntas lesiones por abuso; y la información pública realizada a través de los medios por dos Médicas de dicho Hospital informando la situación, hacemos saber:

QUE : a pesar de que las Doctoras Squivo y Berejano, pudieran haber incurrido en forma administrativamente improcedente, no nos cabe duda que lo hicieron sensibilizadas por la gravedad de la situación con la clara y sana intencionalidad de hacer conocer a la población un gravísimo hecho .-y que gracias a esta actitud se pudo poner sobre la mesa a la luz pública falencias de los Organismos de Protección de Derechos, responsables de que hechos de esta naturaleza no lleguen a producirse, debiendo haber actuado en tiempo y forma con las acciones que indica la legislación vigente ante situaciones de grupos y familias de alto riesgo y vulnerabilidad social.-Por lo tanto no son merecedoras de sanción alguna .-

Que; en cuanto a la actuación del COPNAF, dejamos en claro que desde el FORO que integramos venimos manifestando a través de publicaciones y Jornadas Informativas y Capacitación realizadas desde el año 2011, que la Coordinación local no puede cumplir eficazmente con lo normado en las leyes vigentes Nacional 26061 y Provincial 9861 sin recursos humanos debidamente capacitados y presupuesto que se requiere.- Por ello, desde el FORO. se han efectuado reclamos en reiteradas oportunidades a la máxima autoridad del Copnaf de la anterior gestión , que consideramos ineficiente, como también al conjunto de los Legisladores Pvciales del Dpto. Uruguay .-

Destacamos, sin embargo, que hay trabajadores del COPNAF que demuestran una clara vocación de servicio y dedicación .-

Que : En la actualidad, con la actual gestión de la Lic. Marisa Paira, consideramos que hay una mayor predisposición y de dialogo con las Instituciones abocadas a la problemática de Niñez y voluntad para optimizar el accionar del COPNAF, sin perjuicio de haberle propuesto que las Delegaciones del COPNAF de cada Departamento de la Provincia en el futuro sean designadas con participación y consenso de las Instituciones y ONG que están trabajando en la Promoción de Derechos de la Niñez .y no solamente por voluntad de la autoridad política de turno, sabedores que para esto será necesario efectuar reformas a la Legislacion vigente.-

Desde el FORO hemos solicitado a la Lic. Marisa Payra una nueva audiencia, la cual fue concedida para el dia 23 de Mayo próximo en esta ciudad., de la cual participaran todas las organizaciones integrantes.-

:Firman este informe de prensa:

Programa Salud para Todos de UNER (Lic. Erica Foti), Instituto Santa Clara de Asis ( Prof. Liliana A. Ferreira), Asoc. Casa del Menor (Prof. Leonor Boujon )- Caritas (Prof. Norma Cergneux) Adedip (Sra. Mónica Segovia) Agrup. De Educación Popular Claudio “ Pocho” Lepratti , (Prof. Cristina Laurencena y Sr. Ruben O. Burlando ) Centro de Dia “Hogar Nicolas Mugherli” de Caseros E.R (Prof. Maria Cristina Bernay) EPEI Nº 1 “Surco de Esperanza” (Prof. Analia Perotti y Sr. Guillermo Bevacqua) , AGMER (Prof. Gustavo Blac) , ATE ( Sr.Martin Calisaya)