Entregaron aporte municipal para la Maratón de ALCEC

Se correrá este sábado la sexta Maratón “Todos somos ALCEC”, para la cual el municipio otorgó un aporte de $ 40.000, aprobado por el Concejo Deliberante.Durante la entrega del cheque, las autoridades de la Asociación de Lucha Contra el Cáncer informaron que, hasta este jueves, son más de 1.400 los inscriptos para participar de las tres categorías.

El intendente José Lauritto celebró que la Maratón “Se haya convertido en algo tradicional, con fuerte acompañamiento no sólo de la comunidad sino del departamento Uruguay”, desde donde también llegan pacientes a atenderse en el búnker. También destacó que “tanta gente le diga que sí a ALCEC pero no porque sí, sino porque es el resultado de una gestión tan sensible para todos pero además transparente”.

Tal como determina el plan anual operativo 2017, para el funcionamiento del búnker este año se invierten $ 13.890.000 para solventar gastos de equipamiento, capacitación, campañas, informatización, mantenimiento, medicamentos, hogares, administración y realización de eventos.



El Hogar

Los fondos recaudados gracias a la Maratón y a otros eventos y actividades programadas durante el año, están destinados a la continuidad de la construcción del Hogar que se levanta en barrio Santa Teresita, en calle Pablo Lorentz ente Urquiza y 25 de Mayo. Allí serán albergados 70 pacientes que se encuentren en tratamiento prolongado, por lo cual deberán permanecer en la ciudad. En su planta baja tendrá una sala de estar, y habitaciones en el primer y el segundo piso.

La maratón

La inscripción continúa abierta y puede realizarse en la oficina de ALCEC, Congreso de Tucumán 173, en horario corrido de 8 a 19.30, y en el Club Social de 10.30 a 12 y de 17 a 19.30.Este viernes serán repartidos los kits para la categoría de 1 y 4 kilómetros, desde las 12.30 hasta las 19 en el Club Social. El sábado se inscribirá y se entregarán los kits a quienes corran los 8 Km. El sábado la largada será a las 14.30 para niños y 15.30 las dos categorías de adultos.



Nuevo evento a beneficio

También a beneficio de ALCEC serán las actuaciones de la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” junto al Chango Spasiuk el sábado 29 en la Escuela Normal. Si bien la entrada será gratuita, los abonos para el uso de silla, con $ 100 de valor, son vendidos en la oficina de Congreso de Tucumán 173.