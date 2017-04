En una misión oficial, Davico viaja a Estados Unidos junto al gobernador Bordet

Por primera vez en la historia, un intendente de Pueblo General Belgrano viajará en una misión oficial a Estados Unidos. A la delegación argentina la integran el gobernador Gustavo Bordet y tres intendentes entrerrianos, además de funcionarios, dirigentes políticos y empresarios. “Este domingo 30 de abril comenzamos el viaje en el cual visitaremos Silicon Valley, que es la meca de la tecnología, donde están radicadas empresas importantes como Google, Facebook, Uber y Microsoft”, detalló Mauricio Davico. Los gastos que ocasione este viaje serán solventados por un subsidio del gobierno provincial.

El intendente de Pueblo General Belgrano, Mauricio Davico; el de Colón, Mariano Rebord, y el de San Salvador, Marcelo Berthet acompañarán al gobernador Gustavo Bordet y a un grupo de empresarios y referentes políticos en una misión oficial a los Estados Unidos con una agenda de formación sobre temas de innovación en Ciudades Inteligentes.

Entre las actividades principales que realizarán los mandatarios en Estados Unidos se encuentran visitas a Universidades; Think Tank de Participación Ciudadana; reuniones con funcionarios de San Francisco, San José y Palo Alto; encuentros con especialistas en Innovación en Gobiernos Locales; visita a Silicon Valley; visita a grandes empresas de tecnología con impacto en ciudades y economía colaborativa como Facebook, Google, Uber, Microsoft, entre otros y una capacitación con ONU sobre movilidad eléctrica en ciudades.

“Agradezco al gobernador Bordet por la invitación, porque esto es una oportunidad histórica para Pueblo Belgrano. Somos un municipio joven y tenemos intención de aplicar nuevas tecnologías en la ciudad, como ya lo hemos hecho por ejemplo al poner luminarias con energía solar”, resaltó el intendente Davico.

La actividad oficial comenzará el lunes 1 de mayo a las 19, en una reunión de toda la comitiva en Silicon Valley, al día siguiente visitarán Uber y la oficina de innovación de San Francisco, mientras que el miércoles los mandatarios visitarán la Alcaldía de San José, la Universidad de Stanford y el Human Cities Expo. Por su parte el jueves, tendrán charlas en el campus de Google (Maps & Waze) y visitarán el City Hall Palo Alto, y el viernes conocerán HQ Facebook y Oakland (Think Tank Eco City Builders).

Cabe destacar que los gastos que ocasione este viaje serán solventados por el gobierno de la provincia, quién otorgó un subsidio para cubrir hoteles, traslados y otras costas que pueda haber en la misión oficial.

Reuniones previas al viaje

El jueves pasado, el intendente Davico se reunió en Casa Rosada con el subsecretario de Gestión Municipal de Nación, Lucas Delfino; con el representante del Alcalde de Miami, José Calo, y el representante de Cancillería Argentina, José María González, para coordinar reuniones en el Estado de Florida durante su estadía en Estados Unidos.

“Después del 7 de mayo, me voy a reunir con el Alcalde de Miami, Tomás Regalado, con quien firmaré un convenio de cooperación con Pueblo Belgrano”, indicó Davico.

Licencia por 15 días

Previo a concretar su viaje, el intendente Davico solicitó una licencia por 15 días, de esta manera quedará al frente del Ejecutivo Carolina Gerling. El período de la licencia se extenderá desde el 30 de abril hasta el 14 de mayo inclusive.