Busti exhibió un fuerte apoyo al Frente Peronista

El Frente Entrerriano Federal llevó a cabo un masivo plenario, esta vez en el club Palma Jrs de Paraná. El orador principal fue el ex gobernador y líder del espacio, Jorge Busti, quien estuvo acompañado por la diputada nacional, Cristina Cremer, los legisladores provinciales Daniel Koch y Gustavo Zavallo y el secretario general adjunto del Sindicato de Petroleros, Pablo Ayala, en representación del titular del gremio, Juan Ayala.

El encuentro tuvo una fuerte connotación peronista, donde toda la mística se hizo presente con bombos, instrumentos de vientos, consignas y la tradicional marchita; en ese escenario cuidadosamente montado con una gran bandera de Entre Ríos de telón, Busti demostró una vez más un gran acompañamiento de centenares de militantes de toda la provincia.

El ex mandatario provincial, al hacer uso de la palabra, luego de los agradecimientos a la Mesa Paraná por la organización y por la presencia a los ex pre candidatos a intendente de Paraná por el FPV; Gastón Grand y Rubén Almará, la adhesión del ex senador nacional Héctor Maya y de otros dirigentes como el ex senador provincial, Victorio Firpo, Francisco Taibi, Roque Gómez, Juan Ramón Fleitas y a la militancia en general.

En su alocución el ex mandatario provincial comenzó diciendo “quiero dejar bien en claro que cuando tuve diferencias con algunos peronistas las plantee en su momento, si existe alguna o pensemos distinto en algunos temas, las vamos a dirimir en las urnas en elecciones las PASO; hoy mi diferencia fundamental es con el gobierno nacional de derecha y conservador de Mauricio Macri”.

En esa línea argumental continuó diciendo “¿de qué nos sirve a los argentinos la foto de nuestro Presidente con Donald Trump? Si el que trabaja en la actividad privada o en sectores productivos tiene miedo de perder su sustento; deben entender que lo que sirve es que haya salarios para que la gente pueda consumir y la gente mueva el mercado interno pero eso no le gusta a los amigos del gobierno que hoy ya no tienen retenciones y sus ganancias aumentan exponencialmente”.

Auguró que luego de las elecciones de octubre vendrá desde el gobierno nacional un duro ajuste e impiadoso ajuste fiscal y ahí puso énfasis en la necesidad que los peronistas se unan en un gran frente electoral “para fortalecer al gobernador Gustavo Bordet, cuando tenga que viajar a Buenos Aires a defender los intereses de la provincia, porque no es lo mismo ir con una derrota que con una contundente victoria y el respaldo de los entrerrianos”.

Reprochó también la falta de cumplimiento de la promesas de campaña como la Pobreza Cero, Lucha contra el Narcotráfico y promover la Unidad Nacional, “en las dos primeras, no hace falta ahondar porque todos somos testigos vivientes de lo que ocurre y respecto al llamado de la unidad nacional es más engañosos todavía porque lo único que ha hecho es profundizar esa grieta existente”.

“Nunca se vio un ataque tan despiadado hacia el peronismo y desde distintos sectores lanzan teorías intentando asociar la figura de Perón a la de la violencia en la Argentina, si quieren debatamos de igual a igual la historia, deben saber que Juan Domingo Perón fue un líder democrático que lo echaron bombardeando la Plaza de Mayo, matando gente inocente y llego en 1955 una dictadura sangrienta y nuestro compañero tuvo que estar 18 años en el exilio y mal que les pese no pudieron borrar esa imagen del corazón de los argentinos”.

Recordó que “después de ese tiempo en el exilio, regresó con más sabiduría, grandeza y sin rencores, lo primero que hizo fue abrazar a Ricardo Balbín y hoy un grupo de iluminados pretende instalar que fue él quien instaló la violencia política en nuestro país; una vez más se equivocan en querer cambiar los acontecimientos, Perón volvió para revalorizar la democracia pero desde que pisó suelo argentino la oligarquía comenzó a planificar el Golpe de Estado y jugando con su estado de salud”.

“No tengan dudas que este gobierno nacional viene a destruir al peronismo; atacan al kirchnerismo pero nos quieren englobar a todos, tenemos que tener grandeza y generosidad, sobre este tema hablamos con Sergio Massa y fíjense el armado en la provincia de Corrientes que próximamente elegirá gobernador y en un acuerdo con el Frente Renovador con el PJ se decidió apoyar a “Camau” Espìndola y el candidato de Massa va de primer concejal en la lista del candidato a intendente de Corrientes, en Córdoba se acordó que vaya José Manuel De la Sota y donde no hay acuerdo habrá primarias”.

Resalto en ese plano la propuesta esbozada por el líder del frente Renovador a nivel nacional Sergio Massa de promover la baja en el precio de los alimentos, quitándole el IVA a 11 productos “ese es un dirigente que está pensando en la gente y en los trabajadores y no como algunos funcionarios que se levantan pensando en cómo beneficiar a un selecto grupo de amigos”.

En otro tramo de su discurso Busti recordó el lamentable caso del asesinato de Micaela “fue algo que nos conmovió profundamente, valoro la actitud responsable y prudente de sus padres y; fundamentalmente al Movimiento Evita donde militaba Micaela que fue quienes contuvieron para que esto no se desmadrara, por eso pido a los legisladores nacionales una rápida sanción, promulgación y reglamentación de una ley que establezca que no puede haber libertad condicional para violadores o abusadores”-

“Nuestros encuentros, dijo Busti, siempre terminamos con una propuesta porque no hay soluciones, más en la política que no es una ciencia exacta sino que es una ciencia social que requiere tiempo, consenso, dialogo y mucha paciencia para conformar este Frente y hay que pensar que Macri nos quiere peleados y divididos y tenemos que ser una opción para ganar y tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en ese sentido”

Que nadie crea que se puede salvar solo si en agosto perdemos las elecciones, el daño no va a ser solo para Bordet y los candidatos, va a ser para todo el peronismo en general, este Frente nos permitirá ser protagonistas y participes de las decisiones pero conservando nuestra identidad que la pudimos construir en todo este tiempo. Con una derrota en las elecciones a nuestro gobernador no lo va atender ni un ordenanza pero desde la victoria tendrá la suficiente fortaleza para plantar las banderas del federalismo y nosotros acompañar como nos marca nuestra tradición con las figuras de Pancho, Ramírez, Justo José de Urquiza y López Jordán”,

Finalmente el ex gobernador anunció que el próximo 10 de junio se realizará un congreso del FEF y hablar de hechos concretos; del frente y de candidaturas, vamos a mostrar que tenemos un peronismo unido, mirando al futuro, que sigue al único estadista que tuvo este país que es Juan Perón y un ejemplo imborrable que fue Eva Perón y no permitir que el PRO nos lleve por delante”, puntualizó Busti para finalizar

Cristina Cremer

A su turno, la diputada nacional Cristina Cremer recordó y homenajeó a la joven Micaela García, destacando “que su crimen es una herida muy profunda para los entrerrianos”, e instó “a todos los poderes del Estado a actuar rápidamente para generar un cambio real”. En ese sentido, agregó: “Los legisladores debemos ser consecuentes entre lo que declaramos públicamente y lo que votamos en el recinto. El 23 de noviembre del 2016 aprobamos en la Cámara de Diputados de la Nación una iniciativa por la cual se endurece el sistema, prohibiendo el régimen de semi-detención o de salidas transitorias en imputados por delitos de homicidio, de índole sexual y robo con armas, entre otros”.

Gustavo Zavallo

Por su cuenta, El diputado provincial Gustavo Zavallo opinó sobre el frente electoral que se llevaría adelante en conjunto con el PJ y el Frente Grande: “Tenemos toda una historia en Entre Ríos, la que sigue ligada a los desafíos de oponernos al centralismo, apostando por los sectores más postergados y a la responsabilidad de custodiar el manejo de las cuentas públicas”.

“Es momento de reflexionar sobre cómo aportar en este desafío de construir un frente electoral que, manteniendo siempre nuestra identidad y marcando lo qué se debe corregir, asegure la gobernabilidad de nuestra provincia”, dijo y sostuvo que “llegan momentos distintos, con una coyuntura distinta a tiempos anteriores. Hoy hay un gobernador como Gustavo Bordet que entiende que el sectarismo no da buenos resultados. Destacamos su amplitud para construir una propuesta conjunta para los entrerrianos pero si lo hacemos, lo haremos sin apartarnos del sentido de la política entendida por la defensa del bien común”.

Daniel Koch

En tanto, el diputado Daniel Koch afirmó a su turno: “El gobierno nacional promete un ajuste profundo a partir de octubre al bolsillo del trabajador y al trabajo en toda su cadena productiva. Por eso, se trata de asegurar la gobernabilidad de Entre Ríos, la de una provincia que debe hacerse fuerte ante la Nación para defender los intereses de trabajadores, jubilados y estudiantes”, afirmó.

“Somos el único espacio con identidad peronista al que no han podido quebrar, de pie levantando las banderas de Perón y Evita con coherencia y en defensa de todos los entrerrianos”. Y completó: “Acá no se eligen nombres, se elige entre tener una provincia autónoma en sus decisiones o una sometida al poder central”.

Pablo Ayala

El joven dirigente sindical Pablo Ayala, secretario General Adjunto, mandó por anticipado un saludo para todos los trabajadores para el 1 de mayo y pidió se garantice paritarias libres “cada organización sabe lo que las bases pretenden y es necesario, en esta instancia establecer paritarias semestrales para que el salario de los trabajadores no queden relegados por la inflación”.

Presencias

Estuvieron además los concejales concordienses Daniel Cedro y Carola Laner; el ex candidato a senador por ese departamento, Héctor Dambros y el ex candidato a intendente Eduardo Cristina; Los concejales de Feliciano Fabio Oviedo y Rosa Ramírez y el ex candidato a intendente Eduardo Zambón; de san Salvador, el ex candidato a intendente, Luis “Pichi” López y los concejales Graciela Visconti y Rubén Vega; de Concepción del Uruguay la concejal Paola Delesse, la ex edil, Mónica Miletich; el ex secretario de Hacienda, Diego Pagani, la representante del Foro de abogados uruguayenses María Isabel Cacciopoli y el dirigente Oscar Martín; de Nogoyá el ex concejal Marcos Acosta, de Gualeguaychú, Gustavo Bos y el ex candidato a senador por Paraná Mario Clariá, el concejal de San Benito, Marcelo González, entre otros dirigentes y referentes departamentales de toda la provincia