Violencia de Género: Implementaron una Unidad para trabajar con las Fiscalías en Concepción del Uruguay

De un tiempo a esta parte, la Justicia de Entre Ríos, viene trabajando intensamente para atender los casos de Violencia de Género, que tanto preocupa a toda la sociedad y que lamentablemente ya generó trágicos hechos.

A medida que pasan los días, es notable la cantidad de mujeres que van tomando valor y logran denunciar a sus agresores, denuncias que seguramente salvan vidas y sirven de ejemplo para que otras víctimas hagan lo mismo.

Dada la cantidad de casos y la necesidad de organización para una más efectiva acción, en los Tribunales de Concepción del Uruguay, se dispuso la conformación de una Unidad de Violencia de Género, en la que están integrados un delegado judicial y dos empleados, que trabajan conjuntamente con los fiscales.

Sobre este tema se refirió el doctor Fernando Lombardo, Coordinador de Fiscales en La Histórica, quien contó detalles de la situación.

“La atención de los casos de Violencia de Género, está repartida por turnos y van interviniendo los fiscales a medida que van recibiendo las causas. Es importante destacar en principio, que el mayor volumen de este tipo de situaciones, pasan por el Juzgado de Familia, porque no todo lo que es Violencia de Género o familiar, es constitutivo de un delito. Acá llegan aquellas cuestiones que más allá de un conflicto, también son hechos o conductas delictivas como lo son las amenazas, las lesiones, violación de domicilio o violencia judicial”, señaló Lomardi.

Aumento y preocupación

El Coordinador de fiscales, explicó que se fue notando un aumento, lo que puede obedecer a que existen más casos o que existe un contexto social, que lleva a la mujer víctima se anime a denunciar.

“Los casos tan graves que se vivieron en la ciudad y otros logares, que tanto se difundieron a nivel nacional, seguramente fueron emergentes que visibilizan la problemática y las víctimas de esa situación toman conciencia y se animan a denunciar. Sin lugar a dudas esta situación llevó al aumento del volumen de casos recibidos, con la particularidad que son conflictos que no son siempre lineales, ya que muchas veces tienen idas y vueltas, lo que demanda un abordaje distinto. Si comparamos, un robo no deja de ser un robo y un caso puntual, pro en estos temas de violencia, está el tema en sí mismo, pero se le suma el de la relación, la cuestión de los hijos o el régimen de visita, lo que representa toda una situación más compleja para una solución, lo que demanda un abordaje multidisciplinario, que abarque también la asistencia, apoyo o acompañamiento. No solo la resolución de estos casos pasa por la cuestión penal fríamente”.

La Unidad de Violencia

Concretamente estos cambios y mayores conflictos, llevaron a que determine la necesidad de crear dentro de la Unidad de Violencia, que preste colaboración con cada uno de los fiscales, en la atención de la problemática.

“Esto es una forma de poder trabajar en la atención de la víctima, la coordinación de las medidas que disponga el fiscal interviniente, con otras organizaciones, como ser el hospital, un Centro de Salud, médico forense y Copnaf, entre otras cuestiones que antes recaían en el fiscal solamente. La Unidad está integrada por 3 personas que son un delegado y dos empelados, y la idea es que colaboren activamente en la respuesta a los casos. Esto ya se implementó en su momento en Gualeguay y es de interés de la misma Procuración de la Provincia y trabaja en un protocolo para llevar delante de manera uniforme, y mucho depende de la problemática y características de cada jurisdicción”, explicó Lombardi.

El caso Ledesma

Respecto a los casos, señaló que durante 2016, hasta el mes de octubre, tuvieron aproximadamente 160 casos, sin contar los hechos de violencia sexual.

“Después del caso Ledesma tuvimos un incremento significativo de denuncias y hasta fin de año (algo más de 2 meses) se iniciaron unas 50 causas más y pienso que se está dando un cambio cultural, en el cual la mujer puede tomar otras decisiones, que antes parecía un tema privado y hoy es totalmente distinto. Yo creo que hay que trabajar con la víctima para sostener su situación de mejore en el tiempo y esto demanda un trabajo fuerte desde otras instituciones, como el ejecutivo o el Copnaf. Incluso pienso que en Concepción, si bien sería importante contar con un albergue, hay cosas más importantes, como ser la atención con profesionales de la víctima, pero todo esto depende de la disponibilidad de recursos. No siempre el problema pasa por donde va a quedar la mujer, sino en la contención, apoyo, asistencia y posiblemente los trabajos en grupos de autoayuda, que permite mantener en el tiempo la mujer una decisión. La denuncia es un acto de revelación a un problema puntual, pero esto necesita un apoyo para que la sostenga en el tiempo”, recalcó el jefe de fiscales, que aclara que mucho depende también de la condición social ya que puede contar o no con recursos para una atención particular y ahí es donde el Estado debe trabajar.

Concluyendo, el doctor Lombardi resaltó lo que se viene haciendo en esta materia judicialmente, ya que ya hay muchos condenados por estos delitos, muchos de ellos con prisión efectiva y con esta Unidad se espera mucha más fluidez de las causas.

“En general estos casos ingresan por denuncias en la Comisaría del Menor y la Mujer. Son pocos los casos directos en Fiscalía. Estas recaen en el fiscal en turno y esto tendrá la coordinación con la Unidad, que seguirá las directivas del mismo, ya que cada caso tiene sus características”, finalizó.