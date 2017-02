Torneo Nocturno de Vóley

La sexta jornada del Torneo Nocturno de Voley que organiza el Club Rivadavia se llevó a cabo en la noche del miércoles. Se jugaron dos partidos correspondientes a la Zona 2 de la rama femenina, con un buen marco de público que sigue con entusiasmo las instancias de juego de esta primera cita importante para el voleibol indoor de la región. En el primer turno Rivadavia “B” enfrentaba a Fénix de Gualeguaychú, quienes hacían su primera presentación en el Torneo acompañados de una

buena cantidad de simpatizantes que desde la ciudad de las carrozas decían presente en el Miguel Gregori del Barrio Santa Teresita. El resultado quedó a favor del equipo local, quien debió batallar y mucho para ganar por 2 sets a 1 en una definición muy disputada. Al primer set lo ganó la visita por 25 a 20, en el segundo Rivadavia “B” salió con todo a empatar el pleito sellando el parcial en 25 a 8 y el

partido que se iría a definir en el tie-break. Allí el que hizo las cosas mejor fué el Tricolor, quienes en un final muy entretenido se quedó con el partido por 15 a 11. Tras finalizar ese encuentro, el elenco de Fénix de Gualeguaychú repetía su actuación esta vez enfrentando a Las Topadoras de

Basavilbaso. En otro partido muy trabado y de trámite cambiante, el conjunto de Fenix pudo llevarse una victoria a su casa no sin antes sufrir ya que el cierre del partido también se definió en el tie-break. Con un parcial de 25 a 21 las de Gualeguaychú ganaban el primer set, reaccionaban las chicas de Basavilbaso para empatar en 1 el segundo set por 25 a 14, en tanto que el tercero y definitivo set

se lo quedó Fénix por 15 a 11 ante la ovación de su hinchada en el cierre de esta sexta fecha del Torneo Nocturno.

La próxima fecha esta edición 2017 del Nocturno de Voley será el viernes, en donde habrán de llevarse a cabo dos encuentros correspondientes a la rama femenina. El detalle de la programación es

la siguiente:

21:30 hs (FEM-ZONA1) BASSO VOLEY vs VILLA LAS LOMAS JUVENIL

22:40 hs (FEM-ZONA1) RIVADAVIA “A” vs BASSO VOLEY

Estadio: Miguel A Gregori

Árbitro: Juan C. Damer -Gualegauychú-