Sigue el vóley en Rivadavia

Se llevó a cabo este miércoles una nueva fecha por el Torneo Nocturno de Voley que organiza la Sub Comisión de Voley del Club Rivadavia. Dos encuentros correspondientes a la Zona 2 femenina era el programa previsto, en un Gimnasio que tuvo una muy buena cantidad de concurrentes a la cita.

En primer turno hacía su debut en el Torneo el representativo del Club Villa Las Lomas quien debía enfrentar a las chicas de La Armonía de Colón. El encuentro resultó favorable para el equipo Colonense, quien venció a las Uruguayenses por 2 sets a 0 con parciales 25 a 14 y 25 a 12.

A continuación, La Armonía de Colón repetiría su actuación esta vez ante el combinado de San José. Este enfrentamiento resultaba de vital importancia de cara a la clasificación a la próxima fase, ya que ambos equipos tenían la misma cantidad de puntos por lo que una victoria les aclararía el panorama. Quien hizo mejor las cosas que su rival y festejó en el final del partido fueron las chicas de La Armonía que vencieron a las Sanjosecinas por dos sets a cero con parciales de 25 a 18 y 25 a 22.

La actividad del Torneo tendrá su continuidad el próximo Domingo, con una muy atractiva grilla de partidos muchos de los cuales definirán posiciones vitales para quienes mantengan chances de clasificar a la próxima fase. El programa de encuentros (todos por la rama masculina)

será el siguiente:

18:00 hs (MASC-ZONA1) C.E.F 1 vs CENTRO PELOTARIS -Paysandú-

19:00 hs (MASC-ZONA2) SAN SALVADOR vs C.E.F. 2

20:00 hs (MASC-ZONA1) RIVADAVIA SENIORS vs CENTRO PELOTARIS -Paysandú-

21:00 hs (MASC-ZONA2) ALMAFUERTE vs SAN SALVADOR

Árbitro: Matias Rebossio –Gualeguaychú-

La entrada general como a lo largo de todo el campeonato será de $10

con un buen servicio de cantina y sorteos sorpresa entre los

asistentes.