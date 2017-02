Séptima fecha de la primera división Promocional

El sábado, en cancha de María Auxiliadora (auxiliar), se jugará la séptima fecha de la primera división Promocional. Serán cuatro partidos con esta programación:

19:00 Boca de Colonia Elía vs. Sporting

20:00 Granate vs. Atlético Concepción

21:00 Defensores vs. Metegol

22:00 Rex Juntados vs. Titán

Libre: Cala