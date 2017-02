Según el INTI el agua en Villa Elisa es apta para su consumo

La Municipalidad de Villa Elisa recibió los resultados del análisis de rutina que se le realiza al agua que proviene de la red y que lleva el recurso a toda la ciudad.

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial envió un detallado informe sobre los estudios realizados sobre muestras de agua extraídas por personal del INTI en el mes de noviembre del pasado año.

Se analizó la presencia de aerobios mesófilos, coliformes totales, escherichia coli, pseudomonas aeruginosa, pesticidas organoclorados y organofosforados, cloro activo residual, oxidabilidad, alcalinidad total, dureza total, cloruros, nitritos, amonio, sulfatos, color, sólidos totales secados, flúor, pH y metales pesados como: arsénico, cadmio, calcio, cobre, cromo, hierro, magnesio, manganeso, mercurio, plomo y cinc. Todos los resultados fueron negativos, en algunos casos sin presencia y otros con valores aptos para el consumo.

Esto habla del buen tratamiento y control que se lleva adelante desde Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Villa Elisa y lleva mayor tranquilidad a la comunidad. #INTI

ANUNCIOS PARA VILLA ELISA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE ENTRE RÍOS

Se construirá el nuevo edificio destinado al Nivel Inicial de la ENSVE y se culminará con la obra de la Ruta Provincial 23 que une Villa Elisa con Pronunciamiento.

Arribalzaga participó ayer de la Asamblea Legislativa, ceremonia de apertura del 138 período legislativo de la provincia de Entre Ríos donde se conocieron importantes anuncios para Villa Elisa y zona.

El Gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, dio su discurso de apertura ante intendentes de la provincia, funcionarios y demás autoridades nacionales.

En lo que respecta a Villa Elisa, el Gobernador anunció que éste año se construirá el nuevo edificio destinado al Nivel Inicial de la Escuela Normal Superior “Dr. Luis César Ingold” y se culminará con la obra de la Ruta Provincial 23 que une Villa Elisa con Pronunciamiento.

Fueron dos anuncios de relevancia para Villa Elisa ya que son obras muy esperadas por la comunidad en general. #AsambleaLegislativa

RECOMENDACIONES PARA CONSTRUCTORES

Desde el área de obras particulares de la Municipalidad de Villa Elisa se solicita a los señores constructores recordar sus obligaciones y responsabilidades:

No iniciar obras de cualquier tipo sin contar con los planos aprobados y retirados de la municipalidad.

No depositar materiales de construcción en espacio de vereda ni espacio verde, debiendo acopiarlos dentro del terreno.

No realizar construcciones que no cumplan con las exigencias de las reglamentaciones vigentes.

Solicitar niveles de vereda antes de iniciar la obra.

No colocar casilla de obrador en la vía pública.

Cada constructor debe estar al día con su matrícula municipal.

Manteniendo una obra ordenada se evitan inconvenientes, sanciones y multas. Ante cualquier duda consulte en el área de obras particulares de lunes a viernes de 7 a 12 horas o llame al 480020/139. #Constructores

CONTINÚAN LAS FECHAS DEL FÚTBOL DE LOS BARRIOS

Villa Elisa sigue disfrutando de las fechas del Torneo de los Barrios 2017 en la Plaza Moreno desde las 17 horas. Éste viernes 17 de febrero por la tarde se disputará la segunda fecha del fútbol de los barrios.

Los equipos que se enfrentarán serán: Categoría 2002: La Clarita vs. Taller de Bicicleta Tiavilsy; Categoría 2004: Taller de Bicicleta Tiavilsy vs. Los Pibes del Barrio y Categoría 2006: Deportivo Gambeta vs. Los Saca Chispas.

Se invita a las familias y a los vecinos de Villa Elisa y zona a disfrutar de éste encuentro deportivo y de entretenimiento. #FútbolDeLosBarrios