Se reunió anoche el Comité Ciudad en la sede partidaria

Dentro del temario tratado, se comenzó recordando la figura del radicalismo entrerriano y de Nogoyá, Juan Enrique Ghiano, recientemente fallecido y que fuera Senador y Diputado Provincial. Además el querido Gordo Ghiano fue presidente de la Juventud Radical en tiempos de la recuperación democrática, que junto a Guillermo Vázquez, Dante Reymundo, Pete Lugrín, Guly Aguirre, entre otros, ensancharon las bases del radicalismo desde el pie.

Se vio con preocupación que en el Gobierno nacional haya personajes, como el carapintada Gómez Centurión, que han atentado contra la democracia y que no reconozcan la actividad terrorista del estado durante la última dictadura militar. Trasladaremos al Comité Provincial la necesidad de solicitar la separación del gobierno de Cambiemos de aquellas personas que no son conscientes de la noche oscura de la dictadura y no reconocen los atroces horrores cometidos.

También ante la decisión de quienes dirigen la política de medios nacionales y su consecuencia en la ciudad, se reclamará ante los legisladores nacionales, que se pueda rever lo acontecido con la FM local y que consideramos importante que se garantice las fuentes de trabajo.

Se dio entrada al informe anual de la Concejal Karina Percara, el cual da cuenta de su profusa actividad durante el año 2016. Allí se pueden observar los distintos pedidos de Informes al Ejecutivo Municipal, que no se han contestado, dando lugar a una falta grave por parte del Intendente. Además de Proyectos de Ordenanza, de Resolución y de Comunicación.

Luego se debatió sobre la situación política partidaria de la Provincia de Entre Ríos y se quedó en la necesidad perentoria de convocar al Partido para que llame al Congreso del Partido. Allí creemos que se debe plantear el rol de la UCR en Cambiemos, una convocatoria para ampliar el frente en Entre Ríos y el requerimiento de la UCR de encabezar la lista de Candidatos a Diputados Nacionales para las legislativas de 2017.

Se tomará contacto con el comedor del barrio de “Los Cachetudos” para poder colaborar con sus necesidades que no son atendidas desde las autoridades locales o provinciales.

Visto la obtención del crédito externo de la provincia de Entre Ríos el comité ciudad solicitara al DEM abra a la sociedad la decisión de la inversión a realizar en nuestra ciudad más allá de los partidos políticos con representación en el HCD.

Por otro lado se analizó las posibilidad de recaudar fondos para culminar el busto al Presidente Arturo Illia. Una de ellas es invitar al actor y correligionario Beto Brandoni para traer la obra que él protagonizara en la ciudad de Buenos Aires: “Illia, quién va a pagar todo esto” a nuestra ciudad.