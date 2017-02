Rex Juntados quedó como único líder

Luego de la suspensión del sábado debido a la lluvia, la 7ª Fecha de la Primera Promocional se jugó finalmente el domingo en el barrio San Isidro.

El partido más esperado de la fecha llegó a última hora, fue el duelo entre dos de los que llegaban punteros, Rex Juntados y Titán. Cala, el tercero en la cima de la tabla hasta entonces, observaba fecha libre. El juego lo ganó Rex Juntados 2 a 0, con tantos de Sebastián Oroño y Jonathan Núñez. Con los tres puntos quedó como único líder con 12 unidades a falta de dos fechas para el final.

Boca de Colonia Elía derrotó 2 a 0 a Sporting con tantos de Emilio Casas y Roberto Delfino. Granate con gol de Axel Quiroga venció 1 a 0 a Atlético Concepción y Metegol se impuso 2 a 1 a Defensores, con tantos de Oscar Ekertt y Franco Rodríguez, mientras que Nazareno Piloni lo hizo para el derrotado. Los tres ganadores ahora son los escoltas del líder a dos unidades.

Luego de los partidos por los puntos hubo amistoso. Libertad venció 5 a 3 a San Cayetano. Maximiliano López, Leonardo Masseilot, Federico Mansilla, Jorge Albeira y David Muller fue el quinteto goleador del triunfo. Los goles de San Cayetano los marcaron Pablo Suárez, Matías Pedroza y Maximiliano Da Silva.

La Octava y anteúltima fecha se jugará el próximo sábado en el mismo escenario de la cancha auxiliar de Atlético Uruguay. Quedará libre Titán y se jugarán los siguientes partidos: 18:00 Amistoso a confirmar; 19:00 Cala vs. Atlético Concepción; 20:00 Defensores vs. Granate; 21:00 Rex Juntados vs. Sporting y 22:00 Boca vs Metegol.-

Resultados

Rex Juntados 2 (Sebastian Oroño, Jonathan Nuñez) – Titán 0

Sporting 0 – Boca de Colonia Elía 2 (Emilio Casas, Roberto Delfino)

Granate 1 (Axel Quiroga) – Atlético Concepción 0

Metegol 2 (Oscar Ekertt, Franco Rodriguez) – Defensores 1 (Nazareno Piloni)

Amistoso

San Cayetano 3 (Pablo Suárez, Matías Pedroza, Maximiliano Da Silva) – Libertad 5 (Maximiliano López, Leonardo Masseilot, Federico Mansilla, Jorge Albeira, David, Muller)

Libre: Cala

Posiciones

Equipos Pts J Rexjuntado 12 6 Boca (Colonia Elía) 10 6 Metegol 10 6 El Granate 10 6 Titán 9 7 Cala 9 6 Sporting 8 7 Defensores 6 6 Atlético Concepción 5 6

Próxima Fecha (8ª)

Sábado 11

Cancha: Atlético Uruguay (auxiliar)

18:00 Amistoso a confirmar

19:00 Cala vs. Atlético Concepción

20:00 Defensores vs. Granate

21:00 Rex Juntados vs. Sporting

22:00 Boca vs Metegol

Libre: Titán