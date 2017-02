Resultados de la primera fecha del torneo de los barrios de Villa Elisa

Comenzó un nueva edición del Torneo de los Barrios 2016, el campeonato infantil de futbol que convoca a cientos de chicos de Villa Elisa y la zona. Participan de ésta edición 16 equipos con jugadores de Villa Elisa y La Clarita.

Organizado por el Área de Deportes de la Municipalidad de Villa Elisa se concretó ayer por la tarde en la Plaza Moreno la primera fecha con los siguientes resultados:

Categoría 2006: Taller de Bicicleta Tiavilsy ganó por Penales a Los Petty´s

Categoría 2004: Guarda La Patada ganó por penales a Casa Luna.

Categoría 2002: Saca Chispa 0-Ya MI Mel 2

Mientras que la segunda fecha se disputará el viernes 10 de febrero del corriente año a las 17:00 hs. en la Placita Moreno y los partidos a disputarse serán: Categoría 2002: La Clarita vs. Taller de Bicicleta Tiavilsy; Categoría 2004: Taller de Bicicleta Tiavilsy vs. Los Pibes del Barrio y Categoría 2006: Deportivo Gambeta vs. Los Saca Chispas. Se invita a las familias y a los vecinos de Villa Elisa y zona a disfrutar de éste encuentro deportivo y de entretenimiento. #FútbolDeLosBarrios