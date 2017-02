Representación nacional en Canotaje

Desde este jueves pasado, se encuentran concentrando en la localidad de Villa Carlos Paz -Cordoba-, la seleccion Argentina de Paracanotaje, en la cual la Escuela Municipal de nuestra ciudad cuenta con dos integrantes, Marcos Dominguez y Facundo Aguirre, quienes estan a cargo del Instructor Cristobal Caffa.

Los representantes locales fueron convocados por el entrenador nacional, Alejandro Druziux para integrar el equipo que representara al pais en las proximas citas internacionales, tanto a nivel sudamiericano, panamericano y mundial de la especialidad. Los primeros dias del encuentro estuvieron avocados a la parte fisica, tanto en gimnasio como en natacion, para luego pasar a ocupar tiempo en el kayak para asi mejorar sus gestos tecnicos. Cabe aclarar que la participacion de los deportistas locales se pudo realizar gracias al aporte que realiza el ENARD por intermedio de la Federacion Argentina de Canoas, ya que la Escuela Municipal de nuestra ciudad hace mas de un año que no cuenta con fondos ni aportes por parte de la Subsecretaria de Deportes de esta ciudad.

En otro orden, los dias 18 y 19 se realizara en Viedma el Campeonato Argentino de Maraton, en el estaran representando a la Escuela Municipal los Hermanos Rodrigo y Mauricio Caffa, compitiendo en la categoria k1 y k2 Senior, intentando mantener un lugar en el podio como lo vienen haciendo en los ultimos años, y el joven Jose Luis Rougier, quien competira en la categoria de k1 sub-23, buscando estar entre los mejores del pais, ya que dicha competencia sera tambien selectivo para integrar la seleccion nacional.

Para este compromiso los representantes locales se encuentran avocados a la recaudacion de fondos para cubrir los costos de dicho viaje al sur del Pais, ya que de no saldar las deudas con las Federaciones Entrerrianas y Argentina, la Escuela Municipal no podra participar en dicho certamen ni representar a otro club del pais sus deportistas.