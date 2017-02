Devolverán entradas generales de los shows de Alejandro Lerner y Los Auténticos Decadentes de la Fiesta de la Artesanía

Debido a las condiciones climáticas imperantes, se suspendieron los shows musicales de las dos primeras noches, tanto de Alejandro Lerner, como Los Auténticos Decadentes.

Hoy a partir de las 18.00 horas en el Predio del Parque Quirós, habrá una caja especial para realizar la devolución del dinero de las entradas generales, tanto para aquellos que sacaron anticipadas (residentes de Colón) como para quienes lo hicieron durante el transcurso de estos días.

En el caso que la entrada no esté cortada (no haya ingresado al predio) se devolverá el 100% del efectivo ($150 anticipadas – residentes o $200).

Aquellos que tengan la entrada cortada, que ingresaron al predio se les devolverán el total de la entrada menos los $80 (ochenta pesos) que es el valor del ingreso al predio artesanal. Por lo tanto si abonó $200 se retribuirá $120 y si pagó $150 se entregará $70.

Tercera noche de Fiesta

Las Plateas adquiridas por el sistema 1000 tickets, deberán comunicarse con la página www.1000tickets.com.ar.

Hoy se llevará adelante la tercera noche de la XXXII Fiesta Nacional de la Artesanía, espacio en donde se pueden apreciar los trabajos de los artesanos que llegan a la ciudad de distintos puntos del país.

Si bien los shows musicales de las dos primeras jornadas se suspendieron (Alejandro Lerner y Los Auténticos Decadentes) no así el predio ferial el que se vio con una buena cantidad de público que se acercó a apreciar los bienes culturales. “La Fiesta no se suspendió, el corazón que son los artesanos, estuvieron presentes y el público puede apreciar los excelentes trabajos de este año. Si los primeros shows musicales, que estamos evaluando la posibilidad que se presenten en otra oportunidad. Hoy tomamos la decisión de realizar el show de El Polaco, que actuará de igual manera, aunque persista una llovizna. El único impedimento de esta noche es si se desata una torrencial lluvia, que hasta el momento no indican los servicios meteorológicos para esta noche” expresó al respecto en la mañana de hoy el Presidente Municipal de Colón, Dr. Mariano Rebord.

Espectáculos para hoy

Esta noche, los espectáculos en el escenario “Ramón Cabrera” desde las 22.00 horas, se presentarán: Ariadna Magalí, Diálogo, Carisma, Otra de Cumbia y culminará con la presentación de “El Polaco”.