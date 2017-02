Gran comienzo para el Encuentro de Costa a Costa

Este viernes 3 de febrero en la sede de Surco de Esperanza comenzaron las actividades del Encuentro Musical De Costa a Costa, donde se desarrollaron charlas, talleres, obras de teatro y trabajos prácticos con instrumentos, finalizando con una gran guitarreada. El encuentro cuenta con muchísimos inscriptos, no solo de la provincia, sino de distintos puntos del país, llegando al número de 95, más los 30 maestros, más toda la gente de De Costa a Costa, lo que conlleva un trabajo importante de organización y logística.

Para este Sábado a la noche se esperaba la apertura del festival musical en Club Almafuerte (se llevó el escenario allí por las inclemencias climáticas). La primera noche contaba con las actuaciones de Roque Mario Erazun (Sauce de Luna); Gurisitos Colonenses (Colón), Alcides Müller y su conjunto (Paraná), Edgar Monteañares – Omar Peltzer (Rosario del Tala), Tolato Trio (Federal), Tacuarembo Grupo (República Oriental del Uruguay); Guille Lugrín trío (C del U); Marcianita Avalos y Polito Castillo (Corrientes); Pocho Gaitán (Pronunciamiento); Homenaje al Negro Castro (DE COSTA A COSTA); Dúo Caraballo – Cosso (Guelaguay); Ricardo Dimotta y su conjunto (Villaguay); Oscar Burgardt (Santa Anita); Osvaldo Fornasari y Delcio Arce (Villguay y Jubileo): Braulio y Tatín Rosas (San José de Feliciano); Ensamble de la Costa (C del U) y Brian Melgares y su conjunto (C del U).

El festival continuará este domingo con más música y danza en el club Almafuerte, desde las 20,30. Recordemos que en el club de Barrio Los Tanques se montó el escenario del Programa Festejar, aportado por el Ministerio de Cultura de la Nación y donde los músicos y bailarines de toda la provincia despliegan su arte.