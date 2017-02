Ferro derrotó en casa a BH de Gualeguay

El expreso derrotó por 71-67 a BH de Gualeguay por una nueva fecha de la División Mesopotamia del Torneo Federal de Básquet. Matías Hauscarriague con 17 puntos fue el goleador del local, que con esta victoria cortó una racha de 3 derrotas en forma consecutiva. El próximo encuentro de los concordienses será el viernes 24 de febrero en Rosario del Tala frente a Peñarol.

Mejor arranque de la visita, que con la conducción de Forastieri y Gómez y con una buena defensa tuvo a Ferro casi 3 minutos sin convertir y en ataque sumaba gracias a Rebecchi y Gómez (5-0). Los locales se acomodaron en el juego por intermedio de las apariciones de Oviedo y Madera y con un parcial de 7-0 se ponían al frente por primera vez en el juego. A partir de ahí el encuentro se hizo parejo, BH apostaba al tiro de 6,75 y no estaba certero (3/8), mientras que los de Rubio se hacían fuertes en los rebotes (9-6) y cuando podían corrían en ataque. Este cuarto fue finalmente para el verde de Gualeguay por 1 punto, 15-14, en parte gracias a la tarea de Gómez, autor de 8 puntos.

En el segundo segmento nuevamente tomó la iniciativa el huésped con Forastieri y Peralta como baluartes. Ferro se había adelantado por un doble de Villanueva (16-15) pero la visita metió un parcial de 13-2, con 8 puntos del base, 3 del pívot y 2 de Rebecchi para sacar la máxima de 10 (28-18), a falta de 6:58 para el final. Ahí reaccionó el expreso con una racha de 10-0 (28-18), con Madera como abanderado del ataque concordiense (7 puntos). El final del cuarto tenía, otra vez adelante a los de Scheppens (33-30), pero un triple de Hauscarriague y otro sobre la chicharra de Boni, dejaron arriba a Ferro por 36-33, luego de ganar este parcial por 22-18.

El regreso del descanso largo continuó de la misma manera en la cual había terminado el chico anterior. Ferro seguía dominando las acciones de juego y agrandando la diferencia en el tanteador hasta llegar a la máxima de 12, 45-33 con 8:12 en el reloj, ya que Cabrera (2), Hauscarriague (2), Villanueva (3) y Oviedo (2) anotaron para que, sumados a los dos triples del final del segundo cuarto, el parcial sea de 15-0 para el local. En este encuentro, que tenía momentos para cada uno de los equipos, se hizo nuevamente igualado, porque BH ajustó la defensa y con 3 triples más el trabajo de Peralta en la zona pintada (5 tantos) volvió a ponerse en partido, después de un acierto de 6,75 de Fernández (51-48). Otra vez este período fue para el local, esta vez por 18-17, para entrar arriba por 4 puntos al último cuarto, 54-50.

Los diez minutos finales empezaron con Ferro ampliando su venta a 6 (60-54) justo al mismo tiempo en el cual BH perdía a uno de sus jugadores importantes, ya que Peralta salió lesionado a falta de 8:54 para el final y no volvió a entrar. En el anfitrión el goleo era repartido, mientras que en los de Gualeguay Rebecchi emergía como su principal figura anotadora con 10 puntos en el cuarto decisivo. Los de Rubio no estaban certeros desde la línea de simples (6/15 en el periodo) y eso lo aprovechó el verde para seguir en partido. El final del juego encontró a los concordienses arriba por 3 puntos (70-67), pero Madera anotó 1/2 y BH tuvo la oportunidad con un par de tiros de tres de Forastieri, Gómez y Fernández pero no acertó y por eso la victoria fue para Ferro por 71-67, luego de igualar este cuarto en 17.

Matías Hauscarriague con 17 puntos y 9 rebotes y Alejandro Madera con 16 tantos y 10 tableros fueron los goleadores del local, mientras que en la visita se destacaron Fabricio Rebecchi y Adrián Forastieri con 19 y 15 puntos respectivamente.

Con este triunfo Ferro derrota por primera vez en la temporada a BH, corta la racha adversa de 3 derrotas en fila y sube en su récord a 7-10. Por la próxima fecha va a visitar a Peñarol en Rosario del Tala el viernes 24 de febrero a partir de las 21:30 horas.

Síntesis:

Parciales:

14 – 15

22 – 18 (36 – 33)

18 – 17 (54 – 50)

17 – 17 (71 – 67)

Ferrocarril Concordia 71: David Oviedo 10, Matías Hauscarriague 17, Alejandro Madera 16, Lucas Villanueva 11, Federico Cabrera 6 (F.I), Andrés Boni 7, Fabricio Peressin 0, Gianfranco Sinconi 4, Lucas Stanghelini 0. No ingresaron: Joaquín Obregón, Juan Farías y Ezequiel Beytrison. DT: Maximiliano Rubio. Asistente: Martín Segovia.

BH de Gualeguay 67: Adrián Forastieri 15, Manuel Gómez 8, Fabricio Rebecchi 19, Julián Fernández 9, Luis Chale 6 (F.I), Leonardo Peralta 7, Ignacio Echeverría 3, Jorge Recalde 0. No ingresaron: Cipriano Esquivel, Ignacio González, Agustín Germano y Christopher Abramor. Director Técnico: Nicolás Scheppens.

Árbitros: Gonzalo Delsart – Daniel Bernachi

Estadio: Juan de Dios Obregón, Concordia, Entre Ríos.