Entraron en vigencia las novedades en el control de equipajes de AFIP



La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puso en marcha en el aeropuerto de Ezeiza el nuevo régimen de control de equipaje con el objeto de disminuir el tiempo de espera de los pasajeros. Como se trata de un cambio reciente, durante los primeros 30 días, el personal de aduanas orientará a los viajeros al sector al que deberán dirigirse, según lo declarado en el formulario aduanero. Por el momento, no se han labrado actas de infracción y secuestro.

En la primera semana, la Aduana recibió un promedio de 14 mil pasajeros diarios que utilizaron el nuevo sistema y mostraron una buena predisposición a la agilización de los controles.

Hay que recordar que, luego de retirar su equipaje y haber llenado el formulario aduanero, el pasajero se encontrará con dos vías posibles de control. En caso de traer mercadería que supere el valor de la franquicia, tendrá que dirigirse al sector del mostrador identificado como “Tiene bienes para declarar” y pagar el 50 % sobre el excedente.

En caso de no superar dicha franquicia, o no traer nada para declarar, deberá dirigirse al mostrador identificado como “Nada para declarar”, en el cual el equipaje será sometido a un control selectivo con un semáforo. Con luz verde, el pasajero entregará la declaración jurada y se retirará. Con luz roja, se realizará un control no intrusivo del equipaje (escáner) y la posterior verificación con lo declarado.

Vale aclarar que la elección de la vía es fundamental para evitar inconvenientes, dado que un “olvido”, en la declaración o el ingreso de mercadería que no esté permitida como equipaje, derivará en una multa y en la posible retención de la mercadería.

Si el pasajero arriba al país por avión, la franquicia es de 300 dólares por cada integrante del grupo familiar mayor a 16 años y de 150 dólares, para los menores a esa edad, y se puede acumular por familia. Existe una franquicia similar para las compras en el Free Shop de arribo al país.