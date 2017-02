Elección de la Reina Nacional de Pesca de la Boga, un certamen inclusivo

En el marco de la Fiesta Nacional de la Pesca de la Boga el sábado 11 en el escenario mayor del Paraje La Tortuga Alegre se realizará la coronación XXV Reina Nacional de la Boga. Este año la elección pretende ser pionera en inclusión es por eso que han establecido como únicos requisitos para participar ser mujer mayor de 18 años y conocer, querer y estar dispuesta a promocionar los atractivos turísticos de la región y especialmente esta Fiesta Popular.

Por eso, no hay límites de edad máxima, ni de estado civil, pueden participar mamás, chicas con tatuajes y no existe ninguna exigencia ni descripción de medidas, estura, peso, etc. Las señoritas o señoras con dni que acredite su identidad autopercibida femenina son especialmente invitadas, pues la intención es encontrar la belleza integral propia de una verdadera representante de nuestra tierra.

Entre otras novedades de la elección de la reina, el público podrá emitir su propio dictamen eligiendo a una representante del Voto Popular y un Jurado Oculto evaluará a las postulantes sin que estas conozcan la identidad durante su desempeño en el detrás de escena.

Las inscripciones siguen abiertas hasta el sábado a las 13 horas al correo electrónico fiestadelaboga2017@gmail.com

Los atributos

La XXV Reina Nacional de la Fiesta de la Boga y su corte, también estrenarán atributos. El reconocido diseñador Ramón Ayala proyectó y realizó, en finos materiales, la corona que representa al pez en su ámbito, en una evocación a la práctica de pesca con devolución. Por su parte, las capas fueron confeccionadas por Carina Bradanini, diseñadora de indumentaria y Primera Reina de la Boga, y aluden al pez con sus destellos en plateados y dorados y las estela que genera el especial momento de la largada de lanchas de importante concurso.

Agenda Artística

La agenda artística de la Fiesta se iniciará con el Ballet Municipal “Renovando Sueños” que actuará a las 21,30. Lo seguirán la presentación de las postulantes a Reina Nacional y el Show el Gringo Azcué. Para las 23 horas está prevista la segunda pasada y coronación de la Reina, cerrando la actuación del grupo Sentimiento Original.