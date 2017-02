El Jefe de la Departamental de Policía presidió una reunión en Basavilbaso

El Jefe de la Departamental Uruguay de Policía, comisario mayor Sergio Olivera confirmó que unos 18 oficiales ascendieron al grado superior según lo dispuesto por la superioridad y contenido en el Decreto 4203/16 que firmado por el Ministro de Gobierno y el Gobernador el pasado 29 de diciembre. En referencia a los Suboficiales los ascensos “son un poco más”, pero se excusó de dar precisiones al no recordar el número exacto.

Olivera dijo que en todos los casos los ascensos son retroactivos a la fecha del Decreto, y que considera que estos “precipitan los cambios en la conducción de la Departamental” y por este motivo es que pretende antes de dejar el cargo realizar el acto protocolar en el cual se cumplirá con la formalidad de la entrega de recordatorios al personal que ascendió por sus méritos.

Entre los ascendidos hay funcionarios que se desempeñan en Basavilbaso: Claudio Albornoz, jefe de la Comisaría, ascendió a comisario principal; Pablo López, el segundo en la cadena de mandos, es flamante subcomisario. Fue promovido como oficial subinspector Adrián Lagneau y a sargento ayudante Sergio Madera y Luciano Fornerón.

El Jefe de la Departamental dijo que -con 32 años de servicio en la Policía de Entre Ríos- permanece al frente de la Departamental atendiendo un pedido del Jede de la fuerza a nivel provincial, comisario general Gustavo Maslein y que está a la espera del “relevo, el que se tendría que haber producido a mediados del año pasado”, y que su “continuidad o no queda a criterio exclusivo de la plana mayor, del Jefe y Subjefe que serán los que definan el destino de cada una de las Departamentales”.

El funcionario reconoció que se sentiría muy honrado de continuar, del mismo modo que si lo convocaran para ocupar un lugar en una Dirección de la fuerza a nivel provincial como se viene romoreando desde hace varias semanas a lo que aseguró: “desconozco la especie, pero si ocurre una vez más digo: “bienvenido sea que me tengan en cuenta” Y si no se da ninguna de estas alternativas y me tengo que ir a mi casa estoy preparado”, enfatizó.

El Jefe de la Departamental encabezó esta mañana en biblioteca “Luz Obrera” una reunión con el personal de Zona de Campaña a los fines de presentar a la Psicóloga Social, Andrea Auri que se incorporó a la fuerza policial para brindar servicios al personal y sus familias, y otorgar nuevos conocimientos y herramientas para el desempeño cotidiano en la sociedad.

Fuente Riel FM