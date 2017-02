El Directorio de CAFESG comparte el optimismo de Bordet por el retorno de los excedentes de Salto Grande

El Directorio de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) comparte el optimismo del gobernador Gustavo Bordet quien manifestara públicamente que ve “con mucho más optimismo la posibilidad de retomar el ritmo de obras de CAFESG”, producto del incremento que se habría producido en el cuadro tarifario por la producción de energía que se le paga a Salto Grande.

Efectivamente, el reciente anuncio del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, de la modificación de las tarifas de luz, mediante la Resolución 20/2017, también incluye en uno de sus puntos lo que perciben las generadoras de energía por la producción de la misma. En su artículo 14 la mencionada norma establece que “a partir del 1 de febrero de 2017”, “el precio spot máximo para la sanción de los precios del mercado (PM) en el MEM será de DOSCIENTOS CUARENTA PESOS POR MEGAVATIO/HORA (240 $/MWH)”.

Conste que el precio vigente hasta la fecha era de $ 120 por megavatio/hora establecido en el año 2003 para enfrentar la grave crisis del año 2001, permaneciendo inalterable hasta la fecha, razón por la cual muchos achacaban a esta resolución la culpa de que no siguiera habiendo excedentes, siendo por el contrario, que durante los 12 años de vigencia de la norma los excedentes llegaron con total normalidad a CAFESG excepto desde junio de 2015 loque recién fue notificado en enero/febrero de 2016 surgiendo la inmediata respuesta del gobernador y del directorio de CAFESG.

El Presidente de CAFESG en nombre del Directorio manifestó su expreso reconocimiento y agradecimiento a las gestiones llevadas adelante por el gobernador de la Provincia Gustavo Bordet desde el inicio de su gestión, más precisamente desde enero del año 2016 cuando la Secretaría de Energía de la Nación comunicara oficialmente el desfasaje de los fondos.

Desde entonces, y hasta esta posible concreción del regreso de los excedentes a CAFESG, lo que permitiría retomar el desarrollo de toda la región de Salto Grande como lo ha hecho históricamente este organismo, el gobernador ha mantenido innumerables reuniones y pedidos públicos a distintos funcionarios nacionales para que esos fondos vuelvan según lo establecido por la ley.

Asimismo, se reconoce y agradece el acompañamiento de todos los intendentes y presidentes de Juntas de Gobierno de la región, así como a sus respectivos Consejo Deliberante, a los legisladores provinciales y nacionales que hicieron gestiones formales para que volvieran los excedentes a la región, y todos aquellos que de una u otra manera contribuyeron para la consecución de este objetivo.

Cabe destacar que obran en CAFESG las notas de adhesión a las gestiones del gobernador Gustavo Bordet con las autoridades nacionales.

En ese sentido el Dr. Alejandro Casañas destacó “la visión de futuro y del bien común cuando por fuera de las ambiciones personales y de los colores partidarios nos unimos en pos del objetivo de Salto Grande respetando la institucionalidad. Cafesg debe hacer obras y están precisamente señaladas por ley. Cualquier avasallamiento a esas obligaciones esta fuera de la ley. Aquí no se trata de carreras electorales que puedan poner en jaque esta institución con falsas premisas como las que se escucharon que contradecían el espíritu de entendimiento con la secretaria de Energía de la Nación y del Gobernador en conjunto con la región de Salto Grande de trabajar con sentido común: Unidos para respetar y hacer respetar la ley. Con el gobernadores, con muchos legisladores e intendentes tenemos una larga historia de lucha por Salto Grande donde las mezquindades no tienen lugar, ya sea por torpeza o por animo de violar la ley” “Los exedentes se forman después de descontar los gastos de CTM, de CAMESA, EBISA; etc. En ese sentido debo recordar que con el cuadro tarifario anterior hasta junio de 2015 se generaron excedentes- Es decir cuidando los gastos, respetando las competencias, se generan excedentes”

Por último, se quiere destacar, tal cual lo manifestara el gobernador Gustavo Bordet, CAFESG, a pesar de no haber contado con fondos para obras, ha trabajado todo este tiempo en forma mancomunada con otras dependencias del gobierno provincial, especialmente con el ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios a cargo del ingeniero Luis Benedetto, así como con todas las intendencias y juntas de gobierno de la región de Salto Grande en la elaboración de proyectos que posibiliten una mejora en la calidad de vida de los vecinos.