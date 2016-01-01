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Dieron a conocer los ascensos de personal policial de Colón

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Desde el Comando Superior de la Jefatura Departamental Colón, se informó que en relación al Decreto Provincial Nº 4203/16, firmado por el ministro de Gobierno Mauro Gabriel Urribarri y el gobernador de la Provincia, contador Gustavo Bordet, el pasado 29 de diciembre del 2016, el cual en concordancia con el artículo 89º y 90º de la ley 5654/75 del Reglamento General de Policía promueven a partir del 1º de enero del 2017 al personal de oficiales de la Policía de Entre Ríos que a continuación se detallan:

OFICIALES ASCENDIDOS:
COMISARIO INSPECTOR KINDERNECHT, CARLOS ALBERTO (JEFE DIVISIÓN SECRETARIA GENERAL Y PERSONAL)

COMISARIO VERON, LEONARDO FABIO (JEFE COMISARIA UBAJAY)

OFICIAL PRINCIPAL LOPEZ, SEBASTIAN EMANUEL

OFICIAL INSPECTOR POGGIO, FERNANDO GABRIEL

OFICIAL INSPECTOR CORONEL, GUSTAVO LIONEL

OFICIAL SUB INSPECTOR SEGOVIA, LUCAS GONZALO

OFICIAL SUB INSPECTOR CIBAU, JUAN PABLO
EN REFERENCIA A LOS SUBOFICIALES Y AGENTES MEDIANTE RESOLUCIÓN D.P Nº 2438 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2016 FIRMADA POR EL SR JEFE POLICÍA PROVINCIA COMISARIO GENERAL GUSTAVO HORACIO MASLEIN, CONFORME A LO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 89º DEL REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA LEY 5654/75
PROMUEVE A PARTIR DEL 1º DE ENERO DEL 2017 AL GRADO QUE EN CADA CASO SE ESPECIFICA, AL SIGUIENTE PERSONAL SUBALTERNO A SABER:
SUBOFICIALES Y AGENTES ASCENDIDOS
SUBOFICIAL PRINCIPAL GARCIA, ANTONIO DARIO

SUBOFICIAL PRINCIPAL ZALAZAR, HUGO DANIEL

SARGENTO AYUDANTE ZERMATHEN, DARIO JOSE

SARGENTO AYUDANTE GOMEZ, ROBERTO SALVADOR

SARGENTO AYUDANTE CABRAL, NERI SILVESTRE

SARGENTO AYUDANTE LANDA, MARIO RAFAEL

SARGENTO AYUDANTE BENITEZ ALDO TADEO

SARGENTO AYUDANTE MACIEL, JUAN RAMÓN

SARGENTO SALLAGO, LEANDRO ALBERTO

CABO 1º RAMIREZ, LUCAS ADRES

CABO 1º SUELDO RUBEN OMAR

CABO 1º AREVALO MIRIAM FERNANDA

CABO KELLER, WILLIAM FRANCISCO

CABO ULZURRUN, CRISTIAN EMMANUEL

CABO DELGADO, CARLOS ARIEL

CABO TERRENI, FACUNDO MAXIMILIANO

CABO LOPEZ, SERGIO ALCIDES.

ASÍ MISMO SE INFORMA A TODA LA COMUNIDAD QUE EL DÍA MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO DEL CORRIENTE AÑO A LAS 09:00 HS FRENTE AL EDIFICIO DE LA JEFATURA DEPARTAMENTAL, SE REALIZARA UNA CEREMONIA EN DONDE SE HARÁ ENTREGA DE JERARQUÍAS AL PERSONAL POLICIAL ASCENDIDO.