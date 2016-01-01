Dieron a conocer los ascensos de personal policial de Colón
Desde el Comando Superior de la Jefatura Departamental Colón, se informó que en relación al Decreto Provincial Nº 4203/16, firmado por el ministro de Gobierno Mauro Gabriel Urribarri y el gobernador de la Provincia, contador Gustavo Bordet, el pasado 29 de diciembre del 2016, el cual en concordancia con el artículo 89º y 90º de la ley 5654/75 del Reglamento General de Policía promueven a partir del 1º de enero del 2017 al personal de oficiales de la Policía de Entre Ríos que a continuación se detallan:
OFICIALES ASCENDIDOS:
COMISARIO INSPECTOR KINDERNECHT, CARLOS ALBERTO (JEFE DIVISIÓN SECRETARIA GENERAL Y PERSONAL)
COMISARIO VERON, LEONARDO FABIO (JEFE COMISARIA UBAJAY)
OFICIAL PRINCIPAL LOPEZ, SEBASTIAN EMANUEL
OFICIAL INSPECTOR POGGIO, FERNANDO GABRIEL
OFICIAL INSPECTOR CORONEL, GUSTAVO LIONEL
OFICIAL SUB INSPECTOR SEGOVIA, LUCAS GONZALO
OFICIAL SUB INSPECTOR CIBAU, JUAN PABLO
EN REFERENCIA A LOS SUBOFICIALES Y AGENTES MEDIANTE RESOLUCIÓN D.P Nº 2438 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2016 FIRMADA POR EL SR JEFE POLICÍA PROVINCIA COMISARIO GENERAL GUSTAVO HORACIO MASLEIN, CONFORME A LO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 89º DEL REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA LEY 5654/75
PROMUEVE A PARTIR DEL 1º DE ENERO DEL 2017 AL GRADO QUE EN CADA CASO SE ESPECIFICA, AL SIGUIENTE PERSONAL SUBALTERNO A SABER:
SUBOFICIALES Y AGENTES ASCENDIDOS
SUBOFICIAL PRINCIPAL GARCIA, ANTONIO DARIO
SUBOFICIAL PRINCIPAL ZALAZAR, HUGO DANIEL
SARGENTO AYUDANTE ZERMATHEN, DARIO JOSE
SARGENTO AYUDANTE GOMEZ, ROBERTO SALVADOR
SARGENTO AYUDANTE CABRAL, NERI SILVESTRE
SARGENTO AYUDANTE LANDA, MARIO RAFAEL
SARGENTO AYUDANTE BENITEZ ALDO TADEO
SARGENTO AYUDANTE MACIEL, JUAN RAMÓN
SARGENTO SALLAGO, LEANDRO ALBERTO
CABO 1º RAMIREZ, LUCAS ADRES
CABO 1º SUELDO RUBEN OMAR
CABO 1º AREVALO MIRIAM FERNANDA
CABO KELLER, WILLIAM FRANCISCO
CABO ULZURRUN, CRISTIAN EMMANUEL
CABO DELGADO, CARLOS ARIEL
CABO TERRENI, FACUNDO MAXIMILIANO
CABO LOPEZ, SERGIO ALCIDES.
ASÍ MISMO SE INFORMA A TODA LA COMUNIDAD QUE EL DÍA MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO DEL CORRIENTE AÑO A LAS 09:00 HS FRENTE AL EDIFICIO DE LA JEFATURA DEPARTAMENTAL, SE REALIZARA UNA CEREMONIA EN DONDE SE HARÁ ENTREGA DE JERARQUÍAS AL PERSONAL POLICIAL ASCENDIDO.