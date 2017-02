Continúa la obra en Villa Elisa de desagües de Zona Norte

Personal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Elisa retomó ésta semana la obra de Desagües Zona Norte de Villa Elisa. Se avanza con la construcción del primer tramo de 100 metros de hormigón sobre calle Emilio Portenier, desde Bvard. Guex hasta calle Cepeda, se realizan las excavaciones necesarias para luego preparar el piso y dar lugar a los moldes que posteriormente se rellenarán con hormigón. Una vez culminada ésta etapa se continuará con cañería de PVC de 1 metro de diámetro.

El canal contempla 700 metros de conducto, por calle Portenier, desde Blvd. Guex hasta calle Héctor de Elia, y una extensión sobre Cepeda, entre Portenier y Mauricio Kuttel.

Se trata de una obra muy esperada por los vecinos ya que redundarán en grandes beneficios sobre todo en días de intensas lluvias ya que busca mejorar la captación y el escurrimiento del agua en un amplio sector de la zona norte de la ciudad. #CanalDeDesagüe

MÁS INFORMACIÓN DE VILLA ELISA

HOY COMIENZA EL FÚTBOL DE LOS BARRIOS

Hoy martes 7 de febrero comienza una nueva edición del Fútbol de los Barrios en Placita Moreno a partir de las 17 horas organizado por el área de Deportes de la Municipalidad de Villa Elisa. en la primera fecha, los partidos a disputarse serán: Taller de Bicicleta Tiavilsy vs. Los Petty´s (Categoría 2006); Guarda La Patada vs. Casa Luna (Categoría 2004) y Saca Chispa vs. Ya MI Mel (Categoría 2002).

Integran la Categoría: 2002-2003 (15 y 14 años) los siguientes equipos: Saca Chispa, La Clarita, Ya Mi Mel, Taller de Bicicleta Tiavilsy, Juventud Unidad y No Encares. En la Categoría 2004-2005 (13 y 12 años) se encuentran: Guarda la Patada, Casa Luna, Taller de Bicicleta Tiavilsy y Los Pibes del Barrio. Y finalmente, en la Categoría: 2006-2007 (11 y 10 años) están los equipos: Taller de Bicicleta Tiavilsy, Los Petty´s, Deportivo Gambeta, Los Saca Chispas y Los Dormilones.

Se invita a las familias a acompañar a los niños que a través del juego y el deporte fortalecen sus lazos de amistad y compañerismo. #fútboldelosbarrios

CONVOCATORIA PARA ACCEDER A MICROCRÉDITOS

Desde la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa Elisa se informa a los interesados que el Ministerio de Desarrollo Social puso en marcha el programa de Financiamiento para la Economía Social. A través de esta iniciativa, el Gobierno Provincial asigna fondos específicos para microcréditos que desarrollen y brinden más oportunidades a la economía social.

Actualmente, en Villa Elisa, se encuentra trabajando un grupo de 4 emprendedoras que han recibido su Microcrédito en noviembre de 2016.

¿Qué es el Microcrédito? Es una herramienta crediticia brindada a emprendedores, tendiente al fortalecimiento de su actividad. Combina el Crédito con Asistencia Técnica, Capacitación y Organización.

¿A quiénes está dirigido el programa? A personas físicas que desarrollan actividades productivas, de servicio y/o comercio y cuenten con experiencia en la actividad que desean emprender. LÍNEA DE MICROCREDITOS: PRIMER crédito, hasta $3.500. El dinero se devuelve en un período de tiempo acorde al monto solicitado abonando una cuota mínima semanal.

Por más información, acercarse a la Oficina de Empleo de Villa Elisa, hasta el 10 de febrero de 09:30 a 11:00 horas. Allí estará, brindando atención y respondiendo consultas sobre Microcréditos, la promotora de Economía Social, Florencia Yacuzzi. #Microcréditos