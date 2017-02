Comenzó en Villa Elisa la campaña “Volvamos a la escuela”

Desde la Oficina de Empleo de Villa Elisa se recuerda a la comunidad en general que se ha retomado la Campaña “Volvamos a la Escuela”. Se trata de una campaña sin precedentes en la provincia de Entre Ríos cuyo fin es incentivar a jóvenes y adultos mayores de 18 años a la formación educativa, a culminar con el nivel primario y secundario. El mercado laboral es cada vez más exigente por eso estar formado genera inserción y oportunidades laborales.

Cada una de las instituciones adheridas a la campaña tiene su particular oferta académica, brindando distintas opciones a sus alumnos.

Escuela N°48 José de Oro: Primario y secundario para jóvenes y adultos. E. Francou 1492, de 18:30 a 22:30 // 03447 480210escuelanocturna48@hotmail.com

Escuela N° 2 Libertad: Secundario para jóvenes y adultos. Av. Urquiza y Blvd. Churruarin, Planta Alta. Desde las 20:00 hs. 03447-482053.

Escuela de Educación Integral Centenario. Talleres De Formación Laboral. De 12 a 16 hs. Av. Mitre 685- Tel. 480632 especial29centenario@hotmail.com

Escuela Nº 123 Nuestra Señora de Fátima. Terminalidad Primaria y Talleres De Formación Laboral. De 18.30 hasta las 22.30. Blvd. Churruarín 1247, Tel 03447/482152.

Asociación Civil “LA Fragua”. Bachillerato Acelerado para adultos a Distancia. Aula Satelital. H. de Elía 1489 de 8 a 12 y 16 a 20 tel: 03447 481779.

También se puede obtener más información en la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa Elisa, Pbtero. Hofflack 1447, tel. 480-235 y conocer las herramientas para acompañar la terminalidad educativa como el Programa Jóvenes con más y mejor Trabajo, Progresar, Seguro de Capacitación y Empleo, Becas Municipales, entre otras. #VolvamosALaEscuela

MÁS INFORMACIONES DE VILLA ELISA

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA

Antes del inicio del ciclo lectivo 2017, desde el Área Ambiente de la municipalidad de Villa Elisa se realiza limpieza y desinfección de tanques de reserva en las escuelas de la ciudad y la zona. La tarea se inicia hoy en la Escuela Normal Superior de Villa Elisa.

Como todos los años se procura garantizar que el agua de reserva esté en condiciones óptimas para el consumo una vez que los niños y jóvenes retornan al ciclo lectivo. #Ambiente

REEMPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS DE SIDECREER

Desde el Área de Desarrollo Social y Salud se informa que se realizará el reempadronamiento de beneficiarios en riesgo social y nutricional de tarjetas Sidecreer vigentes.

Dicho trámite se realizará los días jueves en el área, Av. Urquiza 1480, de lunes a viernes de 7:30 a 12:30, para lo cual se deberá, previamente, solicitar turno. La documentación a presentar es la siguiente: tarjeta Sidecreer original y fotocopia; original y fotocopia del DNI y/o partida de nacimiento del titular y grupo familiar conviviente; fotocopia del recibo de sueldo, beneficio previsional, plan social, etc. y constancia de CUIL en caso de poseerla. #Sidecreer

NUEVO ENCUENTRO DEL FÚTBOL DE LOS BARRIOS

El futbol de los barrios continúa con sus encuentros deportivos en Plaza Moreno desde las 17 horas. Hoy viernes, si el clima lo permite, se disputaran los siguientes partidos: Categoría 2002: La Clarita vs. Taller de Bicicleta Tiavilsy; Categoría 2004: Taller de Bicicleta Tiavilsy vs. Los Pibes del Barrio y Categoría 2006: Deportivo Gambeta vs. Los Saca Chispas.

Se invita a las familias y a los vecinos de Villa Elisa y zona a disfrutar de éste encuentro deportivo y de entretenimiento. #FútbolDeLosBarrios