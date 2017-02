Colecta solidaria. Ayudemos a las familias afectadas por el temporal

A raíz del fuerte temporal de lluvias que afectó nuestra zona los últimos días y por la falta de planificación urbana de sucesivos gobiernos municipales, en distintos barrios de nuestra querida Concepción del Uruguay varias familias fueron damnificadas, no solo teniendo que asistir a centros de evacuados o autoevacuarse, sino que también perdiendo la mayoría de sus pertenencias; desde electrodomésticos, ropa, muebles, etc. Otras familias se encontraron en riesgo de electrocución al haber ingresado el agua a sus hogares y consiguiente mojado los circuitos e instalaciones eléctricas. A la vez no dejamos de destacar las inminentes enfermedades y plagas que surgen por consecuencia de esto, invasión de roedores, mosquitos, víboras, etc.

Es por este motivo que momentáneamente y por emergencia, apelamos a la solidaridad de todo el pueblo uruguayense, y a la vez exigimos al gobierno actual que se comprometa a realizar las obras correspondientes en los barrios afectados o que se encuentran en riesgo. Al no contar con los recursos necesarios pedimos a quien pueda colaborar con las personas afectadas.

Desde la Unión del Pueblo, Juventud Guevarista y vecinos de Barrio Villa Sol, estamos realizando una colecta que inició el domingo 12 de febrero y que con la cual ya hemos ayudado a familias de Villa Sol, Fapu y Villa Itapé, alcanzando a los mismos alimentos, artículos de limpieza y aseo, ropa, calzado, agua mineral.

La colecta se extenderá durante esta semana ya que siguen acudiendo al lugar de acopio más familias y vislumbrando que hay necesidades en otros sectores de la cuidad a los cuales no se ha asistido aún.

Se necesita:

Agua mineral o purificada

Colchones

Alimentos no perecederos

Artículos de limpieza y aseo

Repelentes y mata insectos

Ropa, en especial calzados y frazadas.

Estamos acopiando estos artículos en el Club de Bochas Villa Sol. Artusi y 21 del oeste Norte. Horario: 09:00 a 12:00 y 16:00 a 21:00

Contacto: 15 41 99 42 ó 15 50 44 37

¡¡Gracias por su ayuda!!

“La solidaridad es la ternura de los pueblos” Ernesto Che Guevara.