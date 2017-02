Chiara Díaz presentaría la renuncia y dieron comienzo las declaraciones testimoniales en la Corte de Justicia

Se desarrolló hoy la quinta reunión de la Corte de Justicia, en la que comenzaron a declarar los testigos en el marco del proceso de Juicio Político por mal desempeño de sus funciones que se lleva adelante contra el vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Dr. Carlos Chiara Díaz.

Tras una ardua deliberación sobre la continuidad o suspensión del proceso, la Corte y por votación nominal desechó la posibilidad de postergar el juicio por las razones de salud aludidas por la defensa del magistrado. Los cinco testigos propuestos por la comisión acusadora de la Cámara de Diputados declararon en el recinto, mientras que por la tarde, y a partir de las 16 horas lo harán dos de los 20 testigos propuestos por la defensa.

Debate y votación

La quinta sesión del Senado, constituido en Corte de Justicia, estaba convocada para las 9 horas de este lunes 6 de febrero. Pasados unos minutos de la hora mencionada, los 17 jueces de la corte y los cinco diputados que constituyen la comisión Acusadora de la Cámara de Diputados abrieron el debate sobre la continuidad o suspensión del proceso, petición que había ingresado el abogado defensor del magistrado, el Dr. Guillermo Brunner. Los fundamentos de la defensa, basados en el estado de salud del Dr. Chiara Díaz, era posponer las audiencias testimoniales hasta tanto podría comparecer el magistrado al recinto.

Los senadores Giano, Canali, Larrarte y el Diputado Lara mocionaron en contra de la suspensión. “Desde que empezamos a funcionar como Corte, no hemos rechazamos ni un escrito, dimos curso a todas las pruebas, aceptamos los testigos, pautamos con anterioridad las audiencias, hemos dado las garantías del debido proceso y defensa en juicio. Esta corte debe continuar con el proceso con las mismas garantías con las que nos hemos manejado hasta el momento”, manifestó Giano.

En el mismo orden se manifestó el Diputado Diego Lara, como presidente de la Comisión acusadora de la Cámara Baja. “Es una falta de seriedad institucional la ausencia de la defensa en este recinto. Consideró que el objetivo es obstaculizar este procedimiento y se busca que la Corte no se pronuncie. Garantizamos el derecho a defensa y por tanto consideramos que se debe continuar” dijo Lara.

Por su parte el senador Kisser y Roque Ferrari fueron los oradores que manifestaron y argumentaron su intención de posponer las jornadas testimoniales por siete días. Se votó nominalmente y se puso fin a la extensa deliberación. 10 votos a favor de la continuidad, siete por la suspensión.

Los testigos frente a los fiscales y los jueces

En recinto de la Cámara de Senadores, se encontraban los integrantes de la Comisión Acusadora de la Cámara de Diputados integrada por los diputados Diego Lara, quien preside dicha comisión, Juan José Bahillo, María Alejandra Viola, Jorge Monge y Ricardo Troncoso. En sus bancas, los 17 senadores o jueces de la corte, presidida por el Senador Ballestena, los secretarios del Honorable cuerpo; mientras que las sillas dispuestas para la defensa del Dr. Chiara Díaz permanecieron vacías durante el proceso. La ausencia de la defensa del Vocal, fue uno de los motivos del debate suscitado antes de iniciada la ronda testimonial.

Durante una hora y media, fiscales y jueces, escucharon y formularon preguntas a la Dra. Elena Salomón, Secretaria de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que se explayó sobre el sistema de licencias y viáticos del Poder Judicial; al Dr. Marcos Solari, Secretario Legal de la Universidad de Belgrano; Sergio Da Silva, Coordinador de Ingreso a Carreras de grado y posgrado de la Universidad de Belgrano; la Lic. Ana Linares Quintana; directora Ejecutiva de la misma universidad y el Cr. Pablo Lico, Secretario Económico financiero también de la Universidad de Belgrano. Los cuatro testigos que actualmente se desempeñan en funciones jerárquicas en la casa de altos estudios de la ciudad de Buenos Aires, ratificaron el oficio que habían enviado respondiendo requerimientos de la Corte de Justicia y brindaron detalles del desempeño del Dr. Chiara Díaz como docente de la Maestría y Especialización de Derecho Penal, tarea que desempeñó hasta el 2014.

Escrito presentado por la defensa del Vocal

El abogado defensor del Dr. Chiara Díaz, Dr. Brunner ingresó un texto dirigido al Presidente de la Corte de Justicia, senador Aldo Ballestena a efectos de dar a conocer la decisión de su defendido de “renunciar de forma indeclinable e irrevocable al cargo que desempeña como vocal de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia a partir del 31 de mayo de 2º17”, según reza en un párrafo de la misiva.

Al respecto y apenas iniciada la quinta reunión de la Corte, los jueces desestimaron la posibilidad de suspender el Juicio Político ante este escrito dado que consideraron que efectivamente no se trataba de una renuncia. “Lo que tenemos es una manifestación de quien ejerce su defensa técnica, que indica que el acusado presentaría su renuncia ante el gobernador; hasta tanto eso no ocurra fehacientemente debemos continuar con el proceso que estamos llevando adelante por mandato constitucional” manifestó el Senador Lucas Larrarte.

Continúan las declaraciones testimoniales

A las 16 horas se retoman las audiencias testimoniales y se espera la presencia de Ricardo Gil Laavedra y Carlos María Folco, ambos propuestos por la defensa del Vocal del STJ.

Cabe recordar que la semana pasada se informó desde la Secretaría de la Cámara que se admitieron las declaraciones testimoniales por escrito de los señores vocales del Superior Tribunal de Justicia, el Dr. Germán Carlomagno, el Dr. Daniel Carubia y la Dra. Leonor Pañeda para quienes se pone a disposición los interrogatorios presentados.

El senado, constituido en Corte de Justicia pasó a un nuevo cuarto intermedio hasta mañana a la 8, por la no comparecencia de los testigos propuestos por la defensa del Dr. Chiara Díaz. Mañana y el miércoles habrá nuevas declaraciones testimoniales.

Ricardo Gil Laavedra y Carlos María Folco estaban en la lista de testigos propuestos por la defensa del Vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, pero ninguno de los anteriormente citados se presentó a declarar en la tarde de este lunes 6 de febrero.

La quinta sesión comenzó a las 9 de la mañana, tras un extenso debate sobre la continuidad o postergación de las audiencias testimoniales y la presencia de los cinco testigos propuestos por la Comisión acusadora de la Cámara de Diputados, la corte pasó a un cuarto intermedio hasta las 16, hora en la que debían presentarse dos de los testigos propuestos por la defensa del vocal.

Retomada la reunión, el presidente del Cuerpo anunció que no se encontraban presente los testigos y por Secretaria se informó que “dichos testigos no se han apersonado en la antesala del recinto; la defensa no acreditó las notificaciones que estaban a su cargo y que los propuestos no presentaron solicitud alguna para ser eximidos de comparecer o informaron sobre algún impedimento para hacerlo”. Transcurrida la media hora del caso, la Corte los tuvo por desistidos.

Continúan las declaraciones testimoniales

La reunión del cuerpo se retoma este martes 7 a las 8 de la mañana donde se recibirán las declaraciones testimoniales al Dr. Ricardo Li Rossi (Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil); al Dr. Alberto Balladini (ex miembro del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro); a la Dra. María Luisa Lucas (integrante del Superior Tribunal de Justicia de Chaco); al Dr. Luis Lozano (integrante del Superior Tribunal de Justicia – CABA).

La reunión tendrá continuidad a partir de las 16 horas para recibir las declaraciones del Dr. Julio César Báez (Juez de Cámara en el Poder Judicial de Nación); de la Dra. Cristina González (Secretaria General de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las

Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) del Dr. Rafael Gutierrez (miembro del Superior Tribunal de Justicia de Santa Fe); del Dr. Daniel Erbetta (Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Santa Fe) y del Dr. Miguel Piedecasas (Vicepresidente del Consejo Nacional de la Magistratura de la Nación).

Prórroga

La totalidad del pleno de la Corte resolvió ampliar el plazo para que el Superior Tribunal de justicia presente el informe que forma parte de la prueba del Juicio.