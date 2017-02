Camioneros levantaron el paro y ya se carga combustibles en la Planta de YPF

Tal como lo adelantara 03442, los camioneros de carga de hidrocarburos de la Planta de YPF en Concepción del Uruguay, realizaban un paro frente a las instalaciones de avenida Paysandú, en el Puerto de La Histórica.

La medida obedecía al reclamo por el despido de un chofer de Petrovalle, que recibió sorpresivamente un telegrama por parte de la empresa, lo que generó el repudio de sus colegas y el apoyo inmediato.

Afortunadamente la medida que comenzó este miércoles por la tarde, llegó a su fin en horas de la mañana de este jueves, cuando los camioneros, encabezados por su Secretario Gremial, Daniel Arocena, recibieron en su lugar e protesta al abogado de la empresa Petrovalle, el doctor Roberto Fernández, con quien dialogaron varios minutos, tras lo cual hubo contacto telefónico con los titulares de Petrovalle y así llegó la solución al conflicto.

03442 estuvo en el lugar del acampe, donde intentó dialogar con los letrados quienes se negaron, pero sí pudo habar con Daniel Arocena, quien contó que “Recibimos la visita de los abogados de la empresa que enviara Maurice Closs, quienes nos presentaron un modelo de acuerdo para ser firmado en el Ministerio de trabajo, pero que era enteramente favorable a la empresa y no así a los trabajadores. Nosotros habíamos intentado comunicarnos con Closs, pero parecería que no tiene señal o no quiere hablar con el gremio, lo hizo vía abogados. Nosotros lo que pretendemos que el acuerdo a firmar contemple todo, no solo lo que corresponde a la empresa, sino también al trabajador, como ser fechas de depósitos de sueldos, indumentaria de trabajo, reglamentación de trabajo y rotación a otros tráficos, entre otras cosas. O sea que todo quede asentado y se mueva dentro del convenio 4089”.

Arocena dijo que se les planteó que si hoy se comprometían en retirar el telegrama de despido y reincorporaban al trabajado, la medida se levantaba inmediatamente y se fijaba fecha para una mesa de negociaciones.

“Ese era nuestro propósito y no el estar perjudicando con una medida de fuerza a los trabajadores, la empresa y el usuario que necesita el combustible. Afortunadamente tuvimos una respuesta positiva y el compañero fue reincorporado y desde este momento se retoma la actividad normalmente”, destacó el Secretario Gremial de Camioneros.

Finalizando resaltó el apoyo de los camioneros, indicando que “Esto es lo que hace el grupo que es muy unido como debe ser. Hoy le tocó a uno y así hubo otros casos anteriormente. Todos tenemos necesidad de laburo y eso nos lleva a estar unidos”.