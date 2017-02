Argentina y Chile celebraron los 200 años de la Batalla de Chacabuco

Los presidentes de Argentina y de Chile estuvieron presentes en el acto conmemorativo que celebra los 200 años de la heroica batalla.

La ceremonia, encabezada por los presidentes de Chile, Michelle Bachelet, y de Argentina, Mauricio Macri, tuvo lugar al pie del monumento “A la victoria de Chacabuco”. Los funcionarios estuvieron acompañados por importantes autoridades nacionales de ambos países; por parte de nuestra Nación, se encontraban presentes el ministro de Defensa, Julio César Martínez; el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general “VGM” Bari del Valle Sosa; y el jefe del Ejército Argentino, teniente general Diego Luis Suñer, entre otros.

Dieron marco a la celebración las banderas históricas de los regimientos de Infantería Mecanizado 7 y 8 y de Infantería de Montaña 11; del Destacamento de Infantería de Montaña 22; el Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo; la banda militar del Regimiento de Infantería de Montaña 11; y dos banderas de la guardia de honor del monumento. Además, formaron los expedicionarios de las columnas de Los Patos Sur y Uspallata, junto a una imagen de la Virgen del Carmen, patrona del Ejército de los Andes.



Para comenzar, los presidentes recorrieron el mirador interpretativo de la batalla de Chacabuco: un proyecto que explica, a través de sub-estaciones, el desarrollo de la Batalla centrándose en cada momento trascendente, desde la llegada de las tropas hasta el final de la contienda. Allí, el alcalde de la comuna La Colina, Mario Olavarría Rodríguez, les dio la bienvenida a los jefes de Estado. Luego, los presidentes dejaron inaugurado el espacio histórico con un corte de cinta.

Tras haber finalizado la campaña de recreación del Cruce de los Andes, los jefes de las columnas de los pasos “Los Patos Sur” y “Uspallata”, de Chile y de Argentina, se presentaron ante sus presidentes, informando que la travesía terminó sin novedad. Inmediatamente, los mandatarios colocaron ofrendas florales en nombre de sus países ante los pies del monumento. Después, el presidente de la Conferencia Episcopal y obispo castrense de Chile, monseñor Santiago Silva, realizó una invocación espiritual en nombre de los caídos en la batalla de Chacabuco.

Asimismo, cuatro clarines de las bandas militares de los regimientos de Infantería Nº1 y de Artillería Nº 1, de Chile, y de la fanfarria del Regimiento de Granaderos a Caballo, de Argentina, lanzaron al viento sus notas musicales interpretando el toque conocido como el “Llamado de dispersos”, que sonaba los campos de batalla cuando finalizaban las contiendas. Acto seguido, se ejecutaron veintiuna salvas de honor.

Para luego los presidentes de ambos países pronunciaron sendos discursos alegóricos

Recreación del Cruce de Los Andes

En una operación combinada con el Ejército de Chile, 670 efectivos, 400 mulas, 27 caballos, 5 aeronaves, toneladas de forrajes, víveres y equipo cruzan los Andes para revivir el acontecimiento histórico que reafirmó la independencia argentina y llevó la libertad a otros pueblos del continente.

Apuntes sobre la Batalla de Chacabuco

La batalla tuvo lugar en la hacienda de Chacabuco (Colina), a 55 km al norte de la ciudad de Santiago (contados desde el centro de la antigua pequeña ciudad), donde el jefe realista Francisco Casimiro Marcó del Pont, había conseguido reunir apenas 1500 hombres al mando del Coronel Rafael Maroto, fundamentalmente debido a las dispersión de sus fuerzas ante la táctica Sanmartiniana de realizar el cruce por diversos pasos sin dar muestra de por dónde venía el grueso de la tropa

Tras reunirse el 9 de febrero en el Campamento de Curimón las columnas que cruzaron los Andes por “camino de Los Patos” junto con las que cruzaron por el “camino de Uspallata”, San Martín resolvió atacar en la madrugada del día 12. Con el fin de emplear una táctica de pinzas por el frente y la retaguardia, dividió a las tropas disponibles en dos:

La 1.ª División o ala derecha al mando de Miguel Estanislao Soler que debía atacar por el oeste, se bien debía avanzar por un camino más largo , el de Montenegro este era más llano y accesible estaba compuesta por los batallones Nº1 de Cazadores a cargo del Coronel Rudecindo Alvarado y Nº11 de Juan Gregorio de Las Heras, las compañías de Granaderos y Cazadores de los Batallones Nº7 y Nº8, el escuadrón Nº4 de Granaderos, del Teniente coronel Manuel Escalada, el escuadrón escolta del general en jefe comandados por el Coronel Mariano Necochea y 7 piezas de artillería de 4″ con 80 artilleros de dotación. Ascendía el total de esta columna a 2000 hombres.

La 2.ª División o ala izquierda al mando de Bernardo O’Higgins debía atacar por el este, en recorrido más corto, Cuesta Vieja pero con una pronunciada bajada que lo hacía muy peligroso; estaba formada por las compañías de fusileros de los batallones 7 cuyo jefe era el Teniente coronel Pedro Conde y 8 del Teniente coronel Ambrosio Crámer, los escuadrones restantes 1.º del Teniente coronel José Melián, 2º del Teniente coronel Manuel Medina y 3.º Mayor Nicasio Ramallo de Granaderos a caballo todos estos bajo el mando del jefe del regimiento Coronel José Matías Zapiola y 2 piezas de artillería (que perderían en el desfiladero) de 4″ con el resto del batallón de artillería. Ascendía el total de esta columna a 1500 hombres.

El propio San Martín junto a sus ayudantes Coronel Hilarión de la Quintana, Teniente coronel Diego Paroissien y Sargento mayor José Antonio Álvarez Condarco quedo al centro y desde ahí impartiría las ordenes.

Con las tropas ya dispuestas para el combate, O’Higgins que si bien era muy corajudo, peor carecía de la sangre fría necesaria para ser jefe en esta circunstancia al no recibir órdenes del Libertador para iniciar el ataque, pasada las 11 de la mañana y aconsejado por Crámer ( ex oficial napoleónico) ordeno a la infantería atacar apoyada por los granaderos, pero estos se toparon con el cauce del río de Las Margaritas, que no habían visto, no pudiendo pasar en formación de ataque y retrocedieron tras una andanada de fuego enemigo, sin sufrir muchas bajas, hasta el cerro de los Halcones, donde se reorganizaron. De nuevo O’Higgins y Crámer las lanzaron al asalto. Maroto ordenó a sus tropas contraatacar con todas sus fuerzas sobre esta división, poniendo en dudas la suerte de la batalla. Observando lo que sucedía San Martin envía a Álvarez Condarco con órdenes para que Soler forzara la marcha y atacara la retaguardia, este adelantó a su caballería cayendo justo en el momento que la infantería de O’Higgins doblegaba a la española y concurría en auxilio de la caballería, que produciendo una nueva carga desbandaba a los realistas. En medio de la batalla San Martín llama a Osorio, el General Realista, para que saque a sus heridos de la batalla, dando así San Martín un ejemplo de hacer una campaña con el menor costo de sangre posible. Ya cerca de las 14 horas se logra una plena victoria , con solo 12 muertos y 120 heridos, mientras el enemigo sufría 500 muertos, y dejaba 32 oficiales y 600 soldados prisioneros , huyendo a Valparaíso para embarcar rumbo a Perú, en el campo político la asamblea reunida en Santiago proclamaba a San Martín como gobernador de Chile con plenas facultades, sin embargo el Libertador renunciò y convocó a través del Cabildo a una nueva asamblea que eligió a O’Higgins por aclamación, en el militar perdería al Brigadier Estanislao Soler que enemistado con O’Higgins por criticar sus errores en Chacabuco renunciò a su cargo en el ejército y regresó la Río de La Plata.

