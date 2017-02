Agustín De Brabandere tuvo un buen arranque

Agustín De Brabandere tuvo un buen arranque en los entrenamientos del TC Mouras, mostrándose siempre como protagonista y dejando en claro que quiere ir en búsqueda de un buen resultado en la apertura del campeonato.

Como es habitual en cada arranque de campeonato del TC Mouras, el autódromo de Mar de Ajo es el escenario elegido para la apertura y con la presencia de pilotos invitados. Así dadas las cosas se puso en marcha en la jornada de hoy las tandas de entrenamientos en las cuales Agustín siempre se mantuvo en una posición expectante y demostrando el gran rendimiento del Ford que alista el Concepción Sport Team al ubicarse segundo en la primera tanda cronometrada, 7° en la segunda y 6° en la última salida a pista, siempre a menos de medio segundo de la punta y dejando en claro el gran rendimiento del auto.

Entre los invitados, Nicolás Bonelli también funcionó muy bien terminando de adaptarse al funcionamiento del auto y ambos intentarán cosechar buenos puntos en el arranque de la temporada.

Tras los ensayos el actual monarca del TC Pista Mouras declaró: “Anduvimos muy bien. El auto está funcionando excelente. Yo en mis tandas pude ubicarme adelante y Nico se adaptó bien ya que ayer no pudo girar pero estoy muy conforme por el funcionamiento del auto.

Hoy no pusimos gomas nuevas y el resto sí, así que tenemos buenas expectativas para mañana.

Siempre nos mantuvimos en los puestos de adelante y el objetivo es tratar de mantenernos ahí y tener una buena clasificación. Si bien hay para seguir probando, son cosas muy finas que veremos en el entrenamiento como caen y si no volveremos a como terminamos hoy viernes que fue muy positivo.

Agradezco a Nico Bonelli por haber venido a compartir el fin de semana y el auto conmigo, a todos los sponsors que hacen un esfuerzo grande para que podamos estar en la pista, a mi equipo el Concepción Sport Team, a Sebastián Mouriño y Sergio Bustillo, a la familia Bonelli, a Oscar Cámara, a mi papá, mis amigos y todos los que nos acompañan” cerró.

Mañana la actividad será desarrollada íntegramente por los pilotos titulares que tendrán una tanda de entrenamiento a las 09:55hs para luego desarrollar la clasificación desde las 12:45h y las series a partir de las 15:10hs, pudiendo seguirse las alternativas a través de la señal de Deport TV.