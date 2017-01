Vuelve Chichilo Viale con su stand up

Después de la función realizada con éxito el pasado viernes 13, vuelve para los que no pudieron presenciar este gran show de Stand Up uno de los humoristas más importantes del país: Chichilo Viale. El humor cordobés, está nuevamente de gira por la región y nos acerca en esta oportunidad un espectáculo con el que se promete risas desde el principio al fin de la obra: “Stand Up De Barrio”.

Un show que reúne Stand Up, pantomimas, música y una galería inagotable de nuevos personajes que cada vez que los recuerdes no podrás evitar sonreír. Nada más que una banqueta o un banco de plaza le alcanzan a Chichilo Viale para dar forma al unipersonal en el que hace lo que más le gusta… hacer reír a la gente.

Recorre el país con su show donde se destaca su capacidad para los monólogos acompañados por la pantomima. Chichilo infiltra sus destrezas de clown y mimo con la mira puesta en construir partes importantes de su relato sobre la belleza del movimiento.

Esta nueva presentación, será el sábado 28 de enero a las 21 en el Nuevo Auditorio Municipal “Carlos María Scelzi” ubicado en 8 de Junio y Urquiza. El valor de la entrada para las 3 primeras filas es de $350, mientras que el resto tendrá un costo de $250; ya se encuentran a la venta en la Dirección de Cultura Municipal (Galarza 712-planta alta) de lunes a viernes de 8 a 13 y de 17 a 20.

Se suspende la obra de teatro “Acaloradas”

Desde la Dirección de Cultura se informó que la obra de teatro “Acaloradas” producida por Damián Sequeira prevista para el 25 de enero próximo fue suspendida y reprogramada para la gira de invierno.

El productor informó este lunes que no podrá llevarse a cabo la puesta en escena programada para este miércoles 25 debido a problemas de salud de una de las actrices.

La devolución de las entradas se efectuará a partir de este miércoles 18 de enero en la Dirección de Cultura Municipal (Galarza 712-planta alta) de lunes a viernes de 8 a 13.