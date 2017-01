Un primero de enero a toda playa

Una jornada mayormente nublada marco algo de alivio para la mayoría de los uruguayenses agobiados por las altísimas temperaturas de los últimos días. Las playas fueron los puntos elegidos para comenzar el año luego del mediodía de este 1° de enero que no dio tregua pese a algún intento de llovizna durante la mañana del domingo. En Banco Pelay, como así también en Paso Vera, Isla Cambacuá y la playa sobre la Isla del Puerto se vieron colmadas con una gran cantidad de gente que eligió la costa para mitigar en algo el calor con que comenzó este 2017.

Recomendaciones

El verano es sinónimo de vacaciones y ocio pero también de sol y mucho calor… Por ello, se brindan algunos consejos para prevenir los días de calor que nos esperan.

-Beber mucho agua. Nuestro cuerpo necesita hidratarse por dentro. Aunque no tengamos sed es importante tomar líquidos varias veces al día. Evitar las bebidas azucaradas, alcohol, café, té, etc. Los adultos mayores y los niños deben ser hidratados periódicamente, aunque no manifiesten tener sed.

-Comer sano y alimentos frescos. En está época necesitamos alimentos que tengan muchos más líquidos como las frutas y verduras. Lo mejor es llevar una dieta equilibrada y evitar las comidas copiosas. La mayoría de los casos de gastroenteritis que se da en esta estación, es por la mala alimentación.

– Cuidado con el sol: la exposición al sol puede causar quemaduras en la piel, por esa razón se deben evitar las horas de mayor radiación entre las 10 y las 16. También hay que mantener a los niños menores de un año a la sombra y nunca exponer a bebés menores de 6 meses, ni siquiera con protector solar; aplicar filtro solar siempre con un factor de protección de 15 o más y reponerlo cada 2 horas.

Golpes de calor

Exponerse al sol durante mucho tiempo y hacer ejercicio en ambientes calurosos o con poca ventilación puede llevar a la pérdida de agua y sales esenciales del cuerpo que impide el buen funcionamiento del mismo. Así se produce lo que se conoce como golpe de calor, que se presenta con fiebre; sed intensa; sensación de calor sofocante; piel seca; mareos o desmayo; dolor de estómago; falta de apetito y náuseas; dolor de cabeza y desorientación. En los bebés, también puede observarse la piel irritada por la transpiración en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y en la zona del pañal; irritabilidad y llanto.

Si bien cualquier persona puede sufrir un golpe de calor, los más vulnerables son los bebés; los niños pequeños; los mayores de 65 años de edad y quienes padecen enfermedades crónicas, respiratorias o cardíacas; hipertensión arterial; obesidad y diabetes.