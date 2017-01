Pusieron en funciones a la interventora del centro de salud de Ubajay

El Ministerio de Salud implementó la figura de un interventor normalizador en el centro de salud Paroissien de Ubajay, para facilitar la transición hasta que sea nombrado un nuevo director. De este modo, la coordinadora departamental de salud, María Elisa Malarín, fue designada para desempeñarse en forma interina al frente del efector, por 90 días.

En un encuentro desarrollado en la dirección del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Diego Paroissien, presidido por el secretario de Salud, Mario Imaz, fue puesta en funciones María Elisa Malarín al frente de la institución. En el encuentro también participaron la directora del Primer Nivel de Atención, Flavia Maidana; la senadora por el departamento Colón, Miriam Lambert; y el director saliente, Adolfo Ruiz Díaz.

El secretario de Salud, manifestó que en los últimos meses surgieron inconvenientes en torno al manejo del centro de salud que determinaron que el ministro de Salud, Ariel de la Rosa, decidiera reemplazar al director. “Queremos llevarle tranquilidad a la población. El centro de salud va a seguir funcionando, probablemente con mayor cantidad de profesionales y la extensión del horario de atención”, indicó el funcionario.

En tanto, la directora del Primer Nivel de Atención, Flavia Maidana, precisó que “durante 2016 trabajamos para corregir algunos errores administrativos, responsabilidad del director, pero no hubo acuerdo porque no tenemos la misma política sanitaria. Estamos conformes con la atención del doctor Ruiz Díaz como profesional y esperamos seguir contando con él en este sentido, pero no reúne el perfil que necesitamos para el director de un centro de salud”.

Por su parte, Lambert expresó su apoyo a la designación de Malarín: “Conozco su trabajo, su desempeño como Licenciada en Enfermería capacitada en administración y todo lo que implica el manejo de una institución de salud. Estoy convencida de que va a poner lo mejor de sí para que Ubajay tenga una mejor atención de salud”.

María Elisa Malarín se desempeña como coordinadora departamental de Salud de Colón desde septiembre, por lo que está familiarizada con las particularidades del CAPS Diego Paroissien. Este centro de salud es el único efector de salud en una localidad que tiene más de 3.500 habitantes. “Estamos viendo las posibilidades de adecuarnos a ese crecimiento, que implica readecuarse en infraestructura, recursos y demás para cubrir todas las necesidades de salud de la población”, señaló la flamante funcionaria.

“La institución atiende de 6 a 22 y el objetivo que nos hemos propuesto es lograr que permanezca abierto las 24 horas del día”, apuntó la interventora. Los servicios que brindan son: clínica, odontología, nutrición, obstetricia y kinesiología. Cuentan con una ambulancia para las derivaciones.