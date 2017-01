Prisión preventiva para sujeto acusado de violencia de género

Las audiencias en Tribunales de Concepción del Uruguay, relacionadas a casos de violencia de género, son prácticamente diarias y reflejan una lamentable y preocupante realidad social.

Este miércoles, otro sujeto acusado de un hecho de estas características, fue llevado a audiencia en el Juzgado de Garantías, ante la jueza de turno, doctora Alejandrina Herrero y se dispuso la prisión preventiva.

Se trata de Lucas Martín Núñez de 32 años de edad, quien fue representado por el doctor Martínez Piñón, siendo el fiscal, el doctor Mario Schreiner.

Lucas Martín Núñez está acusado de agredir a Rosalía Aguirre, hecho ocurrido el 31 de diciembre pasado en el domicilio de calle Suipacha y San Lorenzo, tras lo cual la mujer se fue con sus hijos a la casa de sus padres.

Cuando Aguirre regresó se encontró con Núñez que nuevamente la atacó y tirándole nafta a un colchón comenzó a amenazar con de prenderle fuego todo, incendiar la casa, para matarla a ella y los chicos.

La mujer radicó la denuncia, constatándose que presentaba hematomas en el cuerpo y una rodilla, tras lo cual el violento sujeto fue detenido, secuestrándose un bidón con combustible.

Durante la audiencia desarrollada el miércoles, el fiscal Schreiner hizo hincapié en la gravedad de los hechos y comparó con casos ocurrido en el país, agregando que falta realizar pericias, cámaras Gesell a los niños y también resaltó que el imputado tiene una condena de 8 años de prisión por Robo, Hurto y robo agravado, lo que llevará seguramente a una condena de cumplimiento efectivo.

A su turno el defensor, alegó que Núñez tenía una restricción vencida por lo que había regresado a su casa y no quería volver a irse. También aseguró que no hay elementos que indiquen que su cliente hubiera querido prender fuego la casa, ya que el bidón secuestrado no es prueba de eso, asegurando que Núñez trabaja cortando pasto y tiene combustible para su máquina-herramienta.

El defensor, finalmente solicitó que su prisión sea domiciliaria en la casa de una hermana que está muy distanciada del domicilio donde ocurrieron los hechos.

Tras escuchar a las partes, la doctora Herrero dispuso que el imputado permanezca con 45 días de prisión preventiva, cumpliendo la misma en la UP4.

Libre pero no tanto

Por otra parte, en la mañana del miércoles, se realizó la audiencia de pedido de libertad bajo caución juratoria para un sujeto acusado de violencia de género.

La medida debía ser con restricciones sustitutivas, que de una manera benefician a Walter Escalada de 41 años, a quien el fiscal doctor Mario Schreiner le imputó lesiones y amenazas en perjuicio de su expareja en su domicilio de calle Dra. Ratto 2053, ocurrido el 31 de diciembre contra Claudia Beatriz Olivera de 39 años.

En la audiencia, fue el mismo fiscal quien pidió de libertad de Escalada, pero esto será si este sujeto tiene alguien que le de alojamiento y se haga responsable de su conducta.

Lamentablemente para este individuo, hasta el momento no hay persona alguna que quiera responsabilizarse, por lo que hasta que no se presente alguien, deberá continuar alojado en la Alcaidía de la Comisaría Primera.

Ladrona libre

En otro orden de cosas, se supo que la joven de 19 años que protagonizara el incidente con el sujeto de 55 años al que le sustrajo el auto cuando la llevó a un motel, recuperó su libertad.

La muchacha deberá cumplir reglas de conducta, mientras se sigue adelante con la causa que se le sigue por el robo del rodado, recordándose que por otra parte se le sigue una causa al hombre por la denuncia de la madre de una de las menores que estuvo esa madrugada, por supuesta corrupción de menores.