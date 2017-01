Prisión preventiva para el hombre que atacó a su ex pareja e incendió la vivienda

La Justicia dispuso la prisión preventiva para el sujeto acusado de agredir a su ex pareja e incendiar la vivienda de esta en calle Belgrano 1568, del Barrio San Vicente.

Como se recordará, el hecho tuvo lugar en la madrugada del pasado viernes 30 de diciembre, cuando funcionarios de la Comisaria Segunda, intervinieron y sofocaron las llamas que habían tomado una cortina de la vivienda, que según señalara la propietaria de 37 años de edad, había tenido problemas con su ex pareja, un hombre de 35 años, quien la habría amenazado y que sería el autor del hecho, quien escapó al ver el móvil policial.

Esa madrugada, la situación se complicó dos horas más tarde, ya que se repitió un incidente similar, pero con mayor gravedad, ya que demandó la intervención de personal de Bomberos Voluntarios.

Lamentablemente, el fuego terminó destruyendo la vivienda que al momento estaba vacía ya que la mujer se había retirado y estaba en la vivienda de sus padres.

Lo sucedido llevó a los uniformados de Comisaria Tercera, a que mediante mandamiento emitido por el Juzgado de Garantías y Transición local, precedieran a la detención de la ex pareja, tratándose de Diego Abel Maidana, acusado de “daño simple, amenazas, incendio simple en concurso real”.

El acusado, recibe asistencia legal de la defensora Oficial, doctora Romina Pino, encontrándose la causa en manos de la fiscal en turno, doctora Melisa Ríos.

La audiencia en la OGA

La Audiencia, pudo averiguar 03442, se desarrolló este lunes ante la jueza de Garantías, doctora Alejandrina Herrero, quien escuchó atentamente a las partes en sus alegatos.

La doctora Ríos detalló los hechos imputados y consideró que era necesaria la prisión preventiva de Maidana, señaló la calificación penal asignada prima facie, evidencias colectadas hasta el momento, elementos que permiten tener la convicción de la participación probable del imputado, alegando existencia de riesgos procesales, carencia de arraigo detallando además las medidas pendientes, por el plazo de 60 días.

A su turno, la defensora se opuso a la pretensión de la Fiscalía, dando sus fundamentos, señalando que estaba en desacuerdo con la calificación del hecho como incendio, si acuerda con la de daño y amenaza lo cual admitiría penal de ejecución condicional, no está probado que su asistido fuera alcoholizado, señalando que la fiscal mezcló los legajos de familia con las circunstancias fácticas del hecho, que no hay testigos del hecho, solo suposiciones, que entiende que no debe procederse al dictado de una prisión preventiva y subsidiariamente el plazo le parece excesivo.

Oídas las partes, la doctora Herrero dispuso hacer lugar al pedido de la doctora Ríos, dictando la prisión preventiva de Diego Abel Maidana, por el plazo de 60 días y consecuentemente que sea alojado en dependencias de la Unidad Penal Nº 4, a disposición de este Juzgado de Garantías y la Fiscalía actuante.

Por otra parte se supo que Maidana cuenta con al menos cuatro denuncias en su contra por violencia de género, demostrando así una gran agresividad, lo que fue usado por la parte acusadora a la hora de pedir su permanencia privado de la libertad.