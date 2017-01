Noticias de interés de la ciudad de Colón

Venta de entradas y plateas para la 32º Fiesta Nacional de la Artesanía:El próximo lunes 09 de enero comenzará la venta de entradas y plateas para la 32º Fiesta Nacional de la Artesanía para los residentes de Colón, con el beneficio del descuento en las entradas generales el que se extenderá hasta el 31 de enero.

En tanto que el día martes 10 de enero, se pondrán a la venta las entradas para todos el país a través de la web 1000Tickets.

Lugares de venta:Los residentes pueden obtener su entrada en la Oficina de Atención al Vecino (Municipalidad de Colón – ingresando por 12 de Abril) en el horario de 08.00 a 17.30 horas.

En tanto que el resto del país puede comprar su entrada anticipada ingresando a la página web: 1000tickets.com.ar

Precios:

Sábado 11 – Alejandro Lerner ($150 Residentes, $200 General)

Domingo 12 – Los Auténticos Decadentes ($150 Residentes, $200 General)

Lunes 13 – El Polaco ($150 Residentes, $200 General)

Martes 14 – Abel Pintos ($200 Residentes, $300 General)

Miércoles 15 – Los Nombradores del Alba – Destino San Javier ($100 Residentes, $150 General)

Jueves 16 – Banda XXI ($150 Residentes, $200 General)

Viernes 17 – Jorge Rojas ($150 Residentes, $200 General)

Sábado 18 – Carlos García – Valeria Lynch ($150 Residentes, $200 General)

Domingo 19 – Los Palmeras – Lucas Sugo ($150 Residentes, $200 General).

Los menores de 10 años, abonarán $50.

————————-

Los Reyes Magos recorrieron la ciudad de Colón: Como es tradicional, la Municipalidad de Colón, organiza para el 05 de enero, la recorrida de los Reyes Magos por los distintos barrios de la ciudad, como así también el Asilo de Ancianos y el Hospital.

El evento es organizado por la Secretaría de Políticas Sociales y Salud en conjunto con la Dirección de Cultura.

El mismo comenzó a las 18.00 horas, saliendo desde el Centro Cultural “Linares Cardozo” (Moreno y Laprida) pasando por todos los barrios de Colón, donde cientos de niños se acercaban a recibir sus golosinas, saludar y disfrutar todos juntos la hermosa ilusión de Los Reyes Magos.

—————————-

Promoción de la XXII Fiesta Provincial del Yatay: Durante la tarde de ayer, el Presidente Municipal de Colón, Dr. Mariano Rebord junto a la diputada provincial, Miriam Lambert, y el Secretario de Gobierno y Políticas Sociales, Gustavo Blanc, recibieron al jefe comunal de la localidad de Ubajay, Marcelo Giménez.

Además de tratar diferentes temas, uno de los ejes del encuentro fue la XXII Fiesta Provincial del Yatay que se desarrollará los próximos días 13 y 14 de enero.

El evento central y convocante es un “Gran Festival de Jineteada y Folklore”, en la que se ofrecen otras actividades como el juego de riendas y carrera de sortija, presentación de ballets, payadores y exposición de artesanías.

————————

Plan Vial: repavimentado de Urquiza: Con las mejoras en las condiciones climáticas, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, retomó los trabajos para la repavimentación de Avenida Urquiza entre Cot y Hernández. En el lugar se trabaja en el acondicionamiento del suelo para cruce de calles (la unión del asfalto y el hormigón) en Avenida Urquiza y Cot

Además se terminan de instalar caños de PVC con boca de entrada y salida en las veredas de ambas plazas (Washington y Artigas) los que servirán para el futuro para la conexión de agua, aumentar el riego en las plazas o pasar el cableado de la luz de manera subterránea.

———————————

Relevamientos en la vía pública: La Dirección de Ingresos Públicos en conjunto con la Dirección de Turismo, realizan en estos momentos relevamientos en la vía pública de alojamientos turísticos no habilitados ( conforme a las disposiciones de la Ordenanza 32/2016 y Decreto Reglamentario 610/2016), habiéndose detectado hasta el momento un importante número de unidades que no poseen la Oblea 2016/2017. Otros alojamientos, han obtenido la Oblea vigente (color amarilla) , pero no la tienen colocada en el frente de su unidad, recomendándose a estos últimos exhibirlas al público, presentando cada oblea en frente de cada unidad de alojamiento turístico, ya que pueden ser pasibles de sanción también por no hacerlo.

También se llevan adelante relevamientos de comercios instalados en el sector de playas, como así también la confección de Actas a los comercios no habilitados.

Asimismo, se realizan controles de la ocupación de la vía pública.

——————-

Se busca al dueño o una familia adoptiva: Personal de la Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de Colón, ayer cerca de las 05.00 hs, levantó una perra, labradora negra, en la zona del Balneario Santiago Inkier, que se encontraba en celo, rodeada por alrededor de 15 perros.

Ante el peligro para la animal, se la levantó de la vía pública y se la castró. Se pone en conocimiento a la comunidad para que el animal vuelva a su hogar o pueda encontrar una familia que la adopte. Los interesados deben comunicarse al (03447) 15497188.