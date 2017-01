La Comisión Directiva Central de AGMER envió carta documento a Bordet y Ballay

La Comisión Directiva Central de AGMER presentó Carta Documento al gobernador de la provincia y al ministro de economía en la que requiere que en el plazo de 48 hs. se tomen medidas ante los problemas y errores del nuevo sistema de liquidación de salarios.

En la mañana de hoy la CDC de AGMER presentó Carta Documento al gobernador de la provincia y al ministro de economía solicitando que en que en el plazo de 48 hs. se“concreten las medidas necesarias con el objeto de efectuar las CORRECCIONES y RECTIFICACIONES necesarias para que se liquiden y efectivamente se abonen correctamente los salarios de los docentes dependientes de la Provincia de Entre Ríos, tanto del mes de noviembre de 2016, como el SAC 2DO. semestre 2016 y mes de Diciembre de 2016”.-

El pedido surge luego de que desde el día 02 hasta el 04 de enero Agmer Central recibió 478 reclamos de sus afiliados elevados desde diversas seccionales de la provincia, ya presentados ante el Área Ajustes y Liquidaciones, en los que se reiteraban problemas de la liquidación de haberes del mes de noviembre centralmente vinculados a la fecha de corte y captura de datos del nuevo sistema informático. En la amplia mayoría de esos casos aún no hay respuestas.

La presentación exige que se instrumente los mecanismos necesarios para que el sistema informático de liquidación de sueldos docentes de toda la Provincia, elabore las liquidaciones de haberes teniendo en cuenta la TOTALIDAD de días trabajados en el mes inmediato anterior a cada mes abonado, capturando los datos para las mencionadas liquidaciones hasta el último día de cada mes trabajado y no en fechas anteriores como ocurre actualmente.-

Además expresa que “EN CASO DE SILENCIO Y/O INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO PERENTORIO ESTABLECIDO, bajo apercibimientos de interponer acciones legales en procura del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, incumplimiento que por lo demás, no encuentra razones justificadas que funden su accionar, lo que reiteramos, además de violar derechos constitucionales de los trabajadores aquí representados, les ocasiona trastornos, incertidumbre y graves perjuicios de índole económico”.

Finalmente, se requiere al Poder Ejecutivo a que deje de “ensayar“ e “improvisar” sistemas de liquidaciones que impactan de manera negativa sobre los salarios de los trabajadores docentes entrerrianos, dado que las consecuencias nefastas que irroga a los mismos resulta irreversible al no poder afrontar sus gastos de sustento de vida y de su grupo familiar por exclusivo accionar (errores, omisiones, etc.) de esa patronal”.