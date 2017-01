Kass: “La comodidad te da libertad”



Juan Marcos Kass volvió a Parque Sur el año pasado, ocho años después de que se fuera. No es el mismo, hay un recorrido de laburo, otra experiencia acumulada en todo ese tiempo. Se fue a Almafuerte en aquel momento y le tocó emigrar buscando nuevas experiencias como entrenador.

Llegó a Racing de Gualeguaychú para el Federal, como asistente. Estuvo en La Unión de Colón con las inferiores y como segundo asistente en el TNA. Le tocó el trabajo en Monte Hermoso para el TNA el año pasado y un paso que duró tres meses en Bolivia.

Volvió al Sur. Y lo que no cambia es el sentimiento, ese que no se negocia. “Es muy difícil no estar cómodo en la casa de uno. Parque es un club muy especial; la comodidad en un lugar te da libertad para hacer. Hay cosas para cambiar y mejorar, otras para mantener. Siento mucho apoyo de René y de la dirigencia”, expresa el entrenador.

Justamente, Juan Marcos Kass llegó como ayudante técnico de René Richard para este TNA. Pero a partir de este año trabajará además en las inferiores del club, en una nueva apuesta de la institución para que su deporte más trascendente siga creciendo.

“Tendré a cargo la línea de básquet que va a seguir el club en todas sus categorías de inferiores, tanto en masculino como femenino”, explica el entrenador, en un mano a mano con nosotros en el Gigante del Sur; en medio de decenas de pelotas que pican sin parar sacudiendo la siesta del verano en el Puerto Viejo.

-¿Cómo ves el básquet del club en sus inferiores?

-Veo que está bien pero que hay cosas que se pueden mejorar con la colaboración de todos y bajo una misma línea. Que todas las categorías tengan un mismo objetivo, que todos manejemos el mismo idioma.

-¿Con qué te conformás a fin de año, qué te gustaría lograr?

-Lo primero es sumar chicos al club, que hay un montón. Y después aumentar la calidad de trabajo. Estas dos cosas son las primeras que me propuse para el club. No se hicieron mal las cosas pero con más planificación eso se puede conseguir y el club tendrá inferiores más competitivas. Más adelante veremos si la continuidad del proyecto es ganar o sacar jugadores.

TNA: “Dimos pelea de igual a igual a todos”

Juan Marcos Kass: “El balance es positivo, en números y rendimiento. Nos quedó la espina que pudimos haber ganado algún partido más. Nos quedó la deuda con Platense y Temperley, de haber sido más competitivos desde el inicio. Terminamos abajo con resultados ajustados pero muchas veces nos tocó perder ampliamente en el primer tiempo y tuvimos que luchar el partido desde atrás. Dimos pelea de igual a igual a todos. Sabemos que estamos entrenando muy bien, hay un gran grupo que compite mucho en el día a día. Esto eleva el rendimiento. Esperamos que esto nos alcance para pelear lo más arriba posible”.

-¿Cuándo arrancan a entrenar?

-El lunes 23 de este mes ya arrancaremos con las intermedias de varones, porque un mes después se habla que arrancarán los campeonatos. Hasta el comienzo de la temporada escolar entrenaremos en dos grupos: U13 y U15 y U17 con U19.

-¿Este año van a agregar entrenamientos matutinos, para los chicos que van de tarde a la escuela?

-Es un hecho, ya está planificado. Vamos a agregar entrenamientos de mañana porque hay muchos chicos que van al jardín o la escuela de tarde y no pueden jugar. Será los lunes, miércoles y viernes para el minibásquet, masculino y femenino. Vamos a tener un horario que irá entre las 10 y 11 horas para Mosquitos y Escuelitas y otro para Premini y Mini. También sumamos este año un horario de mañana para fundamentos individuales, destinado a quiénes puedan hacerlo en forma libre. Dejáme aclarar que el minibásquet seguirá con sus prácticas por la tarde, aunque es probable que cambiemos los horarios para empezar más temprano. Lo que haremos es agregar a la mañana para quiénes no pueden ir a la tarde.

Entrevista, texto y foto: Marcelo Sgalia, encargado de prensa de Parque Sur.