Comienza a disputarse una nueva edición del Nocturno de Voley en Rivadavia

Se pone en marcha este miércoles la Edición 2017 del Torneo Nocturno de Voley que organiza el Club Rivadavia, con la participación este año de 20 equipos distribuídos en 9 que competirán por la rama masculina y 11 que lo harán en la femenina y que provienen de distintos puntos de la provincia y de nuestra vecina cuidad Sanducera de Paysandú.

La semana pasada, en la reunión informativa llevada a cabo en la sede Tricolor se terminaron de confirmar las plazas que faltaban cerrándose en un muy buen número de equipos que desde distintos puntos de la Provincia no quisieron perderse un lugar en la cita.

La competencia dará comienzo este miércoles 1 de febrero a partir de las 21:15 hs y se extenderá durante todo el mes de febrero, momento en el cual concluirá la fase clasificatoria. El primer fin de semana de marzo (posterior al fin de semana largo de carnaval) se prevee finalizar con las instancias de semi y finales que consagren a los campeones de esta nueva edición que transita ya por su octavo año consecutivo.

En la rama masculina, los nueve equipos inscriptos fueron divididos en dos zonas las cuales quedaron conformados de la siguiente manera:

Zona 1: Centro Pelotaris (Paysandu) – Colón Voley – C.E.F 1 (C. del U) – Rivadavia Seniors (C. del U)

Zona 2: Almafuerte (C. del U) – Wolfi Team (Gualeguaychú) – Rivadavia (C. del U) – San Salvador – C.E.F 2 (C. del U)

Por el lado de las chicas, serán 11 los equipos que tendrán participación y las dos zonas en que fueron divididos quedaron determinados de la siguiente manera:

Zona 1: Central Larroque – Rivadavia “A” (C. del U) – Basso Voley (Basavilbaso) – Santa Rosa (Chajarí) – Paysandú (ROU)

Zona 2: La Armonia (Colon) – Rivadavia “B” (C. del U) – Las Topadoras (Basavilbaso) – San José – Fenix (Gualeguaychú) – Villa las Lomas (C. del U)

Para la noche del debut ya se encuentran todos los detalles definidos, los encuentros que abrirán esta nueva edición del Torneo serán los siguientes:

21:15 hs (Masculino-Zona 2) ALMAFUERTE (C. del U) vs WOLFI TEAM (Gualeguaychú)

22:40 hs (Femenino-Zona 2) LAS TOPADORAS (Basavilbaso) vs LA ARMONÍA (Colón)

Estadio: Miguel A Gregori

Árbitro: Juan Damer (Gualeguaychú)

La entrada general a lo largo de todo el torneo tendrá un costo de $10 con la cual el espectador participará de sorteos sorpresas que se llevarán a cabo antes del comienzo del segundo partido. Durante los días de semana, la programación prevee disputar dos partidos en tanto que los días domingos la actividad dará comienzo alrededor de las 18 hs y serán 4 los cotejos que tendrán lugar en Estadio del Barrio Santa Teresita.

La organización ha previsto un muy buen servicio de cantina con precios módicos y razonables para que los asistentes pasen una muy agradable jornada. Se espera una muy buena concurrencia en el Miguel Gregori por la expectativa que se ha venido registrando en este último tiempo, motivada seguramente por el muy buen año que tuvo el vóley Uruguayense en la pasada temporada 2016 y que apuesta a seguir creciendo en este que recién comienza.